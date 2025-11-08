قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
تكنولوجيا وسيارات

مفاجآت T-Mobile على أجهزة iPhone 17 وApple قبل الجمعة السوداء

iPhone 17
iPhone 17

قبل انطلاق فعاليات الجمعة السوداء، أعلنت شركة T-Mobile عن مجموعة من العروض المميزة على أحدث أجهزة Apple، وعلى رأسها سلسلة iPhone 17

هذه العروض متاحة اليوم، وتستهدف العملاء الجدد الراغبين في الانتقال إلى T-Mobile، حيث يمكنهم الحصول على أربع خطوط بسعر 25 دولارًا للخط شهريًا، بالإضافة إلى أربعة أجهزة iPhone 17.

مزايا iPhone 17 الجديدة

يأتي iPhone 17 بترقية ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة؛ إذ زُوِّد بشاشة دائمة التشغيل Always-on Display، ومعدل تحديث متغير يتراوح بين 1-120Hz مع دعم تقنية ProMotion، ما يمنح مستخدميه تجربة مرئية وسلاسة فائقة.

الانضمام لحسابات T-Mobile يمنح المشتركين حالة Magenta Status، التي تشمل امتيازات وخصومات متعددة، منها المشاركة في برنامج المكافآت الأسبوعية T-Mobile Tuesdays.

عروض للتبديل أو الشراء المباشر

هناك خيارات مختلفة للاستفادة من العروض:

إمكانية الحصول على iPhone 17 Pro عند تبديل هاتف مؤهل من أي حالة.

خصم يصل إلى 1100 دولار على أي جهاز من سلسلة iPhone 17، بما في ذلك إصدار iPhone Air.

إذا لم ترغب في استبدال جهاز، يمكنك الحصول على خصم 1000 دولار عند التحويل إلى T-Mobile.

خصومات إضافية تصل إلى 830 دولار على أجهزة أخرى من السلسلة أو iPhone Air.

هذه التخفيضات تُقدم ضمن نظام استرداد على 24 شهرًا من الفواتير.

صفقات مذهلة للأجهزة اللوحية والساعات الذكية من Apple

تتوسع العروض أيضًا لتشمل منتجات أخرى من Apple:

خصم 50% على جهاز iPad الجديد بمعالج A16 عند إضافة خط لوحي مؤهل.

ساعة Apple Watch SE 3 بسعر 99 دولارًا عند إضافة خط ساعة، مع خصم 300 دولار عند شراء ساعة ثانية.

لو كنت تبحث عن جهاز iPhone 17 أو إحدى منتجات Apple الذكية بأفضل الأسعار قبل موسم التخفيضات، فإن T-Mobile توفر لك فرصًا ممتازة للتوفير مع الامتيازات والمكافآت المتعددة للمشتركين الجدد والحاليين.

