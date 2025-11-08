مفاجآت T-Mobile على أجهزة iPhone 17 وApple قبل الجمعة السوداء

قبل انطلاق فعاليات الجمعة السوداء، أعلنت شركة T-Mobile عن مجموعة من العروض المميزة على أحدث أجهزة Apple، وعلى رأسها سلسلة iPhone 17.

هذه العروض متاحة اليوم، وتستهدف العملاء الجدد الراغبين في الانتقال إلى T-Mobile، حيث يمكنهم الحصول على أربع خطوط بسعر 25 دولارًا للخط شهريًا، بالإضافة إلى أربعة أجهزة iPhone 17.

مزايا iPhone 17 الجديدة

يأتي iPhone 17 بترقية ملحوظة مقارنة بالإصدارات السابقة؛ إذ زُوِّد بشاشة دائمة التشغيل Always-on Display، ومعدل تحديث متغير يتراوح بين 1-120Hz مع دعم تقنية ProMotion، ما يمنح مستخدميه تجربة مرئية وسلاسة فائقة.

الانضمام لحسابات T-Mobile يمنح المشتركين حالة Magenta Status، التي تشمل امتيازات وخصومات متعددة، منها المشاركة في برنامج المكافآت الأسبوعية T-Mobile Tuesdays.

عروض للتبديل أو الشراء المباشر

هناك خيارات مختلفة للاستفادة من العروض:

إمكانية الحصول على iPhone 17 Pro عند تبديل هاتف مؤهل من أي حالة.

خصم يصل إلى 1100 دولار على أي جهاز من سلسلة iPhone 17، بما في ذلك إصدار iPhone Air.

إذا لم ترغب في استبدال جهاز، يمكنك الحصول على خصم 1000 دولار عند التحويل إلى T-Mobile.

خصومات إضافية تصل إلى 830 دولار على أجهزة أخرى من السلسلة أو iPhone Air.

هذه التخفيضات تُقدم ضمن نظام استرداد على 24 شهرًا من الفواتير.

صفقات مذهلة للأجهزة اللوحية والساعات الذكية من Apple

تتوسع العروض أيضًا لتشمل منتجات أخرى من Apple:

خصم 50% على جهاز iPad الجديد بمعالج A16 عند إضافة خط لوحي مؤهل.

ساعة Apple Watch SE 3 بسعر 99 دولارًا عند إضافة خط ساعة، مع خصم 300 دولار عند شراء ساعة ثانية.

لو كنت تبحث عن جهاز iPhone 17 أو إحدى منتجات Apple الذكية بأفضل الأسعار قبل موسم التخفيضات، فإن T-Mobile توفر لك فرصًا ممتازة للتوفير مع الامتيازات والمكافآت المتعددة للمشتركين الجدد والحاليين.