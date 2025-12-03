قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسباب ارتفاع حالات السكتة الدماغية بين الشباب.. وأبرز العوامل المسببة لها

ارتفاع حالات السكتة الدماغية بين الشباب.. وأبرز العوامل المسببة لها
ارتفاع حالات السكتة الدماغية بين الشباب.. وأبرز العوامل المسببة لها
ولاء خنيزي

تشير المعطيات الطبية الحديثة إلى أنّ السكتة الدماغية لم تعد مقصورة على كبار السن كما كان شائعًا، بل تصيب فئات عمرية أصغر بصورة لافتة، إذ إن توقف تدفق الدم إلى الدماغ بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية أو انفجاره يؤدى إلى تلف سريع في الخلايا العصبية، وقد أثبتت الإحصاءات أن ما بين عشرة وخمسة عشر بالمئة من حالات السكتة الدماغية تحدث لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وخمسين عامًا، الأمر الذى يدفع المتخصصين إلى التأكيد على ضرورة الانتباه المبكر لعوامل الخطر، وذلك وفقًا لما نشره موقع هيلث شوتس.

ارتفاع ضغط الدم خارج السيطرة

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أهم الأسباب التي ترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بين الشباب رغم الاعتقاد السائد بأنه مشكلة ترتبط بكبار السن، فهو يُعرف بالقاتل الصامت لعدم ظهور أعراض مباشرة قبل وقوع الضرر، كما يؤدى ارتفاعه المتواصل إلى إضعاف الشرايين التي تغذى الدماغ، مما يمهد الطريق لحدوث الجلطات، وينصح الأطباء بمتابعة قياس الضغط بشكل منتظم، والالتزام بطعام منخفض الأملاح، وإدخال الحركة والرياضة ضمن نمط الحياة اليومي.

أمراض القلب غير المكتشفة

قد يخفى القلب بعض الاضطرابات لسنوات دون أن يلاحظها أصحابها مثل الرجفان الأذيني أو وجود ثقب لم يُغلق بعد الولادة، ورغم غياب الأعراض الواضحة إلا أن هذه الحالات قد تتسبب في تكوين جلطات تنتقل مباشرة إلى الدماغ، مما يجعل السكتة الدماغية خطرًا قائمًا حتى لدى الشباب، ويوصى الأطباء بالخضوع لفحوصات دورية تشمل تخطيط القلب وتخطيط الصدى للوقاية من المضاعفات.

اضطرابات التخثر

توجد بعض الحالات الوراثية أو المرضية التي تجعل الجسم أكثر ميلًا لتكوين الجلطات كالخلايا المنجلية أو اضطرابات التخثر المختلفة، وهذه الجلطات يمكن أن تعيق وصول الدم إلى الدماغ مسببة السكتات، وتتضاعف الخطورة عند وجود تاريخ عائلي، ولذا يشدد المتخصصون على أهمية إجراء الفحوصات المناسبة وشرب المياه بانتظام والالتزام بالعلاج لتقليل احتمالات الخطر.

أمراض المناعة الذاتية والالتهابات

تؤثر أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب الأوعية الدموية على مرونة وسلامة مسار الدم، فهذه الأمراض تحدث التهابات قد تضيق الأوعية أو تزيد فرص انسدادها، مما يرفع احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية حتى عند الأشخاص الذين تبدو صحتهم جيدة، وينصح الخبراء بضرورة الالتزام بالعلاج ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل الصداع أو آلام المفاصل أو الإرهاق.

الالتهاب بعد العدوى

ما زال تأثير بعض العدوى مثل كورونا يظهر لدى كثير من الشباب عبر التسبب في التهابات ممتدة قد تنشّط عملية تخثر الدم، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات الدماغية، ويشير الأطباء إلى أهمية طلب الاستشارة الطبية عند ملاحظة أي أعراض عصبية بعد العدوى، مع الحرص على البقاء نشيطًا لتحسين الدورة الدموية وتقليل المضاعفات المحتملة.

السكتة الدماغية الشباب حالات السكتة الدماغية ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم السكتات الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الكرملين: بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية ومستعد لمواصلة المحادثات

صورة أرشيفية

الكرملين: نثمن الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد