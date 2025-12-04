انطلاق النسخة الرابعة من فعاليات «Waha Connect» بمدينة السادات التكنولوجية | تفاصيل

انطلقت النسخة الرابعة من فعالية "Waha Connect: Shaping the ICT Horizon" في المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، في حضور أكثر من 250 طالبًا من جامعات الدلتا التكنولوجية والسادات والريادة، بالإضافة إلى نحو 60 شخصية رفيعة المستوى من قادة الصناعة ومسؤولي الهيئات الحكومية ورواد الأعمال والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتستهدف الفعالية تعزيز دور المناطق التكنولوجية في دعم الابتكار، وبناء جسر مباشر بين الطلاب والشركات الكبرى ورواد الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن عرض أبرز المشروعات الابتكارية وتحويل الأفكار الواعدة إلى فرص عملية في السوق المحلي والإقليمي.

وأكد الرئيس التنفيذى للمعرض واحات السيليكون، هاشم منسي، في كلمته خلال الافتتاح، أن النسخة الرابعة من "Waha Connect" تمثل استمرارًا للجهود في تمكين الشباب وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن الفعالية تساهم في خلق بيئة مواتية للنمو، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات والهيئات الحكومية والمجتمع الاستثماري.

وشهد الحدث جلسات متخصصة قدّم خلالها نخبة من الخبراء ورواد الأعمال نماذج ناجحة في الابتكار وريادة الأعمال، من بينهم المهندس إسلام الفيشاوي، رئيس مجلس أمناء مدينة السادات وعضو مجلس الشيوخ، الذي تناول أهمية دعم المراكز التكنولوجية لتعزيز دور المحافظات كمحاضن للمواهب

كما شارك الدكتور أيمن عيد، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، في جلسة حول دور التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والتحول الاقتصادي، إلى جانب قصص نجاح ملهمة من قطاع التكنولوجيا التي بدأت بفكرة بسيطة وتتحول إلى أفكار عالمية بفضل الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعرض عدد من رواد الأعمال الشباب مشاريع مبتكرة في مجالات التصنيع الذكي والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من بينهم منصة "Saydaletak" لإدارة الأدوية وربط المواطنين بالصيدليات بالبيانات اللحظية، و"Adaptive 4-Axis Gantry Robot" روبوت صناعي عالي الدقة للأتمتة، و"Robo Vacuum Cleaner" لتقديم حلول تنظيف ذكية وفعالة.

وتواصل فعالية Waha Connect ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، مسلطة الضوء على إمكانيات الشباب وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة لمستقبل التكنولوجيا، بما يعزز من مكانة المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات كمركز حيوي لبناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الابتكار.