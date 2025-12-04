قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق النسخة الرابعة من فعاليات «Waha Connect» بمدينة السادات التكنولوجية | تفاصيل

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال
ولاء عبد الكريم

انطلقت النسخة الرابعة من فعالية "Waha Connect: Shaping the ICT Horizon" في المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، في حضور أكثر من 250 طالبًا من جامعات الدلتا التكنولوجية والسادات والريادة، بالإضافة إلى نحو 60 شخصية رفيعة المستوى من قادة الصناعة ومسؤولي الهيئات الحكومية ورواد الأعمال والمستثمرين وخبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتستهدف الفعالية تعزيز دور المناطق التكنولوجية في دعم الابتكار، وبناء جسر مباشر بين الطلاب والشركات الكبرى ورواد الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن عرض أبرز المشروعات الابتكارية وتحويل الأفكار الواعدة إلى فرص عملية في السوق المحلي والإقليمي.

وأكد الرئيس التنفيذى للمعرض واحات السيليكون، هاشم منسي، في كلمته خلال الافتتاح، أن النسخة الرابعة من "Waha Connect" تمثل استمرارًا للجهود في تمكين الشباب وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن الفعالية تساهم في خلق بيئة مواتية للنمو، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات والهيئات الحكومية والمجتمع الاستثماري.

وشهد الحدث جلسات متخصصة قدّم خلالها نخبة من الخبراء ورواد الأعمال نماذج ناجحة في الابتكار وريادة الأعمال، من بينهم المهندس إسلام الفيشاوي، رئيس مجلس أمناء مدينة السادات وعضو مجلس الشيوخ، الذي تناول أهمية دعم المراكز التكنولوجية لتعزيز دور المحافظات كمحاضن للمواهب

كما شارك الدكتور أيمن عيد، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، في جلسة حول دور التعليم العالي في دعم ريادة الأعمال والتحول الاقتصادي، إلى جانب قصص نجاح ملهمة من قطاع التكنولوجيا التي بدأت بفكرة بسيطة وتتحول إلى أفكار  عالمية بفضل الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعرض عدد من رواد الأعمال الشباب مشاريع مبتكرة في مجالات التصنيع الذكي والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من بينهم منصة "Saydaletak" لإدارة الأدوية وربط المواطنين بالصيدليات بالبيانات اللحظية، و"Adaptive 4-Axis Gantry Robot" روبوت صناعي عالي الدقة للأتمتة، و"Robo Vacuum Cleaner" لتقديم حلول تنظيف ذكية وفعالة.

وتواصل فعالية Waha Connect ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، مسلطة الضوء على إمكانيات الشباب وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة لمستقبل التكنولوجيا، بما يعزز من مكانة المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات كمركز حيوي لبناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الابتكار.

تقدم تطوير تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

حماس

حماس تدعوا الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على الاحتلال لوقف خروقاته

الانتخابات

رفع حالة الاستعداد القصوى بالإسكندرية حتى انتهاء الانتخابات

الدكتور محمد ممدوح

حقوق الإنسان: المخالفات الممنهجة اختفت في انتخابات الدوائر الملغاة

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد