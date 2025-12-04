ضبط 650 كيلو لحوم فاسدة وأختاماً مزورة داخل مذبـ.ح بالقناطر الخيرية

نفذت مديرية الطب البيطري، حملة موسعة بقيادة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة مباحث التموين وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمدينة القناطر الخيرية وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على أماكن تداول اللحوم ومكافحة الغش التجاري.

استهدفت الحملة أحد المواقع الغير مرخصة (مذبح) بالقناطر الخيرية وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك الأدمي بلغ وزنها 650 كيلو جرام، وتبين أنها ناتجة عن ذبح ماشية مريضة داخل المذبح الغير مرخص.

ضبط أختام مزورة

كماضبطت الحملة عدد إثنين من الأختام المزورة التي كان يتم إستخدامها لختم اللحوم بهدف تضليل المستهلكين وإظهارها بصفتها سليمة وصالحة للتداول بالأسواق، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، إلى جانب إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإضرار بصحة المواطنين، موجهاً بإستمرار الحملات الرقابية في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لضبط المخالفين وردع كل من يتلاعب بسلامة الغذاء.