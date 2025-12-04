محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحال

وجه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحال والمخابز والكافيهات لمتابعة صلاحية السلع والتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية ومعايير النظافة ومراجعة تراخيص التشغيل؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، نفذت إدارات حي وسط حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق أسفرت عن تحصيل 229 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت لعدم الالتزام بمواعيد العمل وعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط، غلق وتشميع 4 منشآت للإدارة بدون تراخيص، وتحرير 26 محضرا و8 إنذارات "لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء ومخالفة قانون البيئة والعمل ومنشآة غير مستوفية للمستندات الضريبية وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأمن صناعي وعدم توافر اشتراطات النظافة"، والتحفظ على 10 أجهزة متنوعة (شاشات عرض وغيرها) مجهولة المصدر، و124 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإعدام 2.5 كجم منتجات لحوم ودواجن متغيرة الخواص، ورفع 50 حالة إشغال.

ونفذ حي الجمرك حملة استهدفت شارع 26 يوليو وسوق المغاربة، وتم تحرير 15 محضرا و19 إنذارا متنوعا، ورفع وإزالة 57 حالة إشغال.

وقامت إدارات حي ثان المنتزه بتوجيه 8 إنذارات للمحال المخالفة للحضور للحي لاستخراج التراخيص اللازمة، وتغريم محال أخرى بقيمة 2000 جنيه، فضلا عن التحفظ على 52 حالة إشغال متنوعة للباعة الجائلين والكافيهات وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والسيارات.