أزمة بيزيرا على أبواب الحل.. الزمالك يحمي عقد نجمه قبل ميركاتو الشتاء

يسعى مسئولو نادي الزمالك إلى احتواء أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، وغلق الباب تمامًا أمام رحيله عبر فسخ العقد المبرم بينه والنادي، من خلال تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي هذا الإطار، قرر النادي صرف دفعة مالية جديدة لبيزيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، تقدر ما بين 50 و75 ألف دولار، ضمن جهود إدارة القلعة البيضاء لاحتواء غضب اللاعب وتأمين استمراره مع الفريق قبل موعد الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد خوان بيزيرا أحد أفضل صفقات الزمالك في ميركاتو 2025، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي في قيادة وسط الفريق، ويأمل النادي في أن تساهم هذه التسوية المالية في تهدئة الموقف وضمان استقرار صفوف الفريق.



