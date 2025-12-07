قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بولندا يهاجم أمريكا: أوروبا حليفكم الأقرب لا مشكلتكم
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للسلة
المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تدعم السودانيين في المفاوضات الدولية وبناء السلام

مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية في الدورة
مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية في الدورة
الديب أبوعلي

شارك أمين عام جامعة الدول العربية، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، أحمد أبو الغيط، صباح اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات الدورة التدريبية التي ينفذها الصندوق بمقر الأمانة العامة بالقاهرة تحت عنوان: “دور المفاوضات الدولية في استعادة وبناء السلام”.

تعقد الدورة التي ينفذها الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية تحت إشراف السفير محمد صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، وذلك لصالح 32 من الكوادر الحكومية السودانية من عدة وزارات.

شارك في افتتاح أعمال الدورة السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد الشاذلي نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

شارك أيضا في فعاليات هذه الدوره نخبة من السفراء المتخصصين من وزارة الخارجية المصرية على رأسهم السفير د. محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية الاسبق، والسفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، والوزير المفوض تامر عزام بوزارة الخارجية المصرية، بما يعكس التنسيق المتكامل والجهود المبذولة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه التدريبية.

تأتي رعاية الأمين العام وافتتاحه لهذه الدورة تأكيدًا لاهتمام جامعة الدول العربية البالغ بدعم السودان في مسارات استعادة السلام والاستقرار، وتمثل مشاركته رسالة واضحة بأهمية هذا البرنامج التدريبي في المرحلة الراهنة التي يمر بها السودان، وفي دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى بناء السلام المستدام.

وتعكس هذه الدورة التزام الجامعة العربية بمساندة السودان وتزويد كوادره بالخبرات اللازمة في مجالات التفاوض الدولي وبناء السلام، بما يعزز دورهم في خدمة الأجندة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

جامعة الدول العربية أمين عام جامعة الدول العربية الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية محمد صالح لعجوزي المندوب الدائم لجمهورية السودان عماد الدين مصطفى عدوي الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية السودان الشعب السوداني

