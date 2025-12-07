رئيس أمريكي يحتفي بـ 5 نجوم في احتفالية 2025.. تغييرات جذرية في Kennedy Center وتكريم من العيار الثقيل

احتفل Donald Trump مساء السبت بتكريم نخبة من نجوم الفن والسينما والموسيقى ضمن فعاليات Kennedy Center Honors 2025، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التي يشهدها المركز منذ تولى رئاسته.





في أول ظهور لرئيس أميركي كمُقدّم للجوائز، سلّم ترامب الميداليات الفخرية إلى خمسة من كبار نجوم الترفيه: النجم السينمائي الشهير Sylvester Stallone، أسطورة موسيقى الريف George Strait، ملكة الديسكو وأيقونة السبعينيات Gloria Gaynor، فرقة الروك الأسطورية KISS، والنجم المسرحي البريطاني Michael Crawford.





وجاء هذا التكريم في أجواء غير مسبوقة للمركز: إذ لم يقتصر الأمر على تغيير اسم أو وجوه؛ بل شمل تغييرات في فلسفة الاختيار — حيث أكد ترامب أن اختياره لـ 2025 تم بمشاركته الشخصية بنسبة “98%”، ما شكّل خروجا عن تقليد اختيار لجنة مستقلة.





كما أُعلن عن تصميم جديد للميدالية، أعدته دار المجوهرات الفاخرة Tiffany & Co.، بتوقيع مختلف ولون شريط أزرق يُضيف طابعاً رسمياً مغايراً للسنوات السابقة.





وقد أثار هذا الأسلوب الجديد جدلاً واسعاً: فبين من رأى أن الاختيارات تشهد حضوراً قوياً لرموز ثقافة شعبية بعيدة عن “النخب التقليدية”، هناك من انتقد تغيير معايير المركز الأساسيّة، معتبرين أن التركيز على نجوم تجاريين يتجاوز التنوع الثقافي المعتاد.





وبينما سيُعرض الحفل المرتقب على شاشتي التلفزيون ومنصة البث، يراه كثيرون اختباراً جديداً لصمود مؤسسة فنية تاريخية أمام محاولات “تجديد” قد تغيّر طبيعة ما يعنيه “تكريم عمر فني”.



