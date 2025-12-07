الجامعة العربية تدين مجـ زرة كلوكي وتطالب بتحقيقات مستقلة ومحاسبة الجناة

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في مدينة كلوكي بولاية جنوب كردفان، عقب قصفٍ بطائرات مسيّرة استهدف مرافق مدنية وأسفر عن مقتل نحو 80 مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء والعاملين في قطاعات التعليم والصحة.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي شهدتها عدة مناطق سودانية، بما فيها مدينة الفاشر التي سقطت مؤخراً في يد قوات الدعم السريع، وما صاحب ذلك من قتل مئات المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وحملت الجامعة العربية الجهات المسؤولة عن مجزرة كلوكي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، باعتبار أن ما جرى يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت الجامعة من أن استمرار دوامة العنف المنظم يهدد مباشرة وحدة السودان وسلامته الإقليمية، ويقوّض فرص تحقيق السلم الأهلي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى والعنف المسلح بتداعيات خطيرة على الأمنين السوداني والإقليمي.

وأكدت، في ختام بيانها، استمرار جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق المبادرات الهادفة إلى وقف العنف واستعادة الأمن والاستقرار، والدفع نحو مسار سياسي سوداني متماسك يضع حداً للتدهور الحالي.