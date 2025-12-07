قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين مجـ زرة كلوكي وتطالب بتحقيقات مستقلة ومحاسبة الجناة

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في مدينة كلوكي بولاية جنوب كردفان، عقب قصفٍ بطائرات مسيّرة استهدف مرافق مدنية وأسفر عن مقتل نحو 80 مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء والعاملين في قطاعات التعليم والصحة.

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي شهدتها عدة مناطق سودانية، بما فيها مدينة الفاشر التي سقطت مؤخراً في يد قوات الدعم السريع، وما صاحب ذلك من قتل مئات المدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وحملت الجامعة العربية الجهات المسؤولة عن مجزرة كلوكي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، باعتبار أن ما جرى يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت الجامعة من أن استمرار دوامة العنف المنظم يهدد مباشرة وحدة السودان وسلامته الإقليمية، ويقوّض فرص تحقيق السلم الأهلي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى والعنف المسلح بتداعيات خطيرة على الأمنين السوداني والإقليمي.

وأكدت، في ختام بيانها، استمرار جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق المبادرات الهادفة إلى وقف العنف واستعادة الأمن والاستقرار، والدفع نحو مسار سياسي سوداني متماسك يضع حداً للتدهور الحالي.

جامعة الدول العربية الجرائم والانتهاكات مدينة كلوكي بولاية جنوب كردفان كردفان كلوكي مدينة الفاشر السودان مدينة كلوكي قوات الدعم السريع جرائم حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

ترشيحاتنا

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة

شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

هيونداي إلنترا AD ام تويوتا كورولا

أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

شانجان ايدو بلس موديل 2026

مواصفات شانجان ايدو بلس 2026 الجديدة.. أسعار الفئات وصور

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان العطاء

المزيد