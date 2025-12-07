سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري

فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي على رابطة الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 65-40، في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

‎وشهد الشوط الأول تفوق سبورتنج الأنجولي على فريق ريج الرواندي بنتيجة 31-22 قبل أن يحسم الفريق الأنجولي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 65-40.

ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: ‎الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري. ‎المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.