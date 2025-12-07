وزير الإسكان: نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى لحياة كريمة على مستوى 1200 قرية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان الرئيس السيسي وجه بسرعة انشاء مشروع حياة كريمة حتى أنه نخدم ألاف القرى، مؤكدا أنه نحن على مشارف الإنتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة على مستوى ما يقرب من 1200 قرية.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن يتم العمل في مشروع حياة كريمة، على شبكات المياة والصرف الصحي والكهرباء، مع العمل على بناء وحدات اجتماعية ومدارس ووحدات صحية وحضانات ومستشفيات ومدارس.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، أن تبطين الصرف الصحي في الريف المصري كان يمثل 12%، ووصلنا الأن إلى 70%، مؤكدا أن نسبة تغطية الحضر في الصرف الصحي كانت 79% ووصلنا إلى ما يقرب من 97% .