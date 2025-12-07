استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، أحدهما جروحه حرجة، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية– نابلس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.



من جانبها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقهما من الوصول إلى المركبة لبعض الوقت، قبل أن تسمح لهم بالتعامل مع المصابين.

وأضافت الجمعية أن جنود الاحتلال أجبروا الطواقم بعد ذلك على مغادرة المكان واحتجزوا جثمان الشهيد والمصابين، مؤكدة أن جروح أحدهما حرجة.

وعقب إطلاق النار على المركبة، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية المؤدي إلى بلدة عزون وعرقلت حركة تنقل المواطنين، بينما انتشر الجنود عند مدخل "عزبة الطبيب" المجاورة.

وفي سياق متصل، أصيب طفل فلسطيني، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين، غرب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة طفل (12 عاما) بشظايا رصاص في ركبته، أثناء لعبه على دراجته.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة أبو قش شمال مدينة رام الله.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أبو قش وانتشرت في أحيائها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.