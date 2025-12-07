وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته

نعت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم سامح محمد العالم، موجه لغة عربية بإدارة مطروح التعليمية؛ إثر إصابته بنزيف حاد في المخ، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ صباح اليوم أثناء تأدية عمله في مدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين، وتم نقله سريعا بسيارة إسعاف للمستشفى، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته.

وعلى الفور وجه نقيب المعلمين، بسرعة توجه عبد الفتاح العبد، أمين سر اللجنة النقابية لمعلمي بندر مطروح، لمرافقه أسرة المعلم ومساندتهم في هذا الوقت العصيب.

كما وجه نقيب المعلمين بسرعة صرف المستحقات المالية للمعلم الراحل، وتسليمها لأسرته في أقرب وقت، سائلا المولي أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.