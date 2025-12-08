حادثة.. حاتم صلاح يكشف موقفا كوميديا مع مصطفى غريب في حفل الزفاف

تحدث الفنان حاتم صلاح عن صديقه الفنان مصطفى غريب في يوم زفافه، حيث صادف الاحتفال يوم عيد ميلاد غريب.

وقال "الفنان حاتم صلاح" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "dmc": "يوم فرحي كان يوم عيد ميلاده وكلمته قلت له، قالي ده يوم عيد ميلادي، قولتله مفيش يوم تاني لو ينفع اغيره اغيره".

وأضاف الفنان حاتم صلاح ، أن : "لاقيت مصطفى غريب داخل من باب قصر محمد علي ركب معانا الجولف كار ومالت بينا بسببه ودخل معانا وغنى معانا".

وتابع الفنان حاتم صلاح، أن : "دخل طلب أغنية معينة للرقص عليها، وقلع البدلة ورقص بشكل هيستيري" مؤكدًا أن وجود مصطفى بهذا الشكل أضاف أجواء خاصة للحفل وأدخل السرور على الجميع.