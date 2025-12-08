واين روني ينتقد محمد صلاح بعد أزمة جلوسه على الدكة في ليفربول

أبدى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، انتقاده للنجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بعد تصريحاته المثيرة عقب مباراة ليدز يونايتد، التي شهدت جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

وفي تصريحات لبودكاست "بي بي سي"، أشار روني إلى أن أداء صلاح هذا الموسم لم يكن في أفضل حالاته، مؤكدًا أنه كان يتعين على اللاعب الرد على الجلوس بالدكة بالظهور بشكل أقوى على أرض الملعب لإثبات جدارته.

وأضاف: "لو كنت أحد زملائه، لما أعجبتني تصريحاته إطلاقًا، فهذه الكلمات قد تؤثر على إرثه الكبير مع ليفربول".

وأشار روني إلى أن إدارة ليفربول ومدرب الفريق أرني سلوت بحاجة لحسم الأزمة سريعًا، سواء عن طريق تصفية الخلافات أو السماح برحيل اللاعب المصري، مؤكدًا أن "سلوت يجب أن يفرض سلطاته وربما يمنع صلاح من السفر لمواجهة إنتر ميلان المقبلة، ويترك له المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية ليهدأ الوضع".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات صلاح المثيرة للجدل، والتي ألمح فيها إلى شعوره بتجاهل النادي وعدم احترام جهوده مع الريدز، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية الإنجليزية والعالمية.