خلوا بالكم من هواتف الأبناء.. خبير أمن معلومات يوجه نصيحة مهمة للآباء

كشف عمرو صبحي خبير امن وتكنولوجيا المعلومات، مخاطر الإنترنت المظلم "الدارك ويب" على المستخدمين .



وقال عمرو صبحي في حواره على قناة " المحور"، :" بقول لكل الأباء والامهات شوف موبايل ابنك وخلي بالك من امريين مهمين ".

وأضاف عمرو صبحي :" لو لقيت أيقونة على الهاتف على شكل البصلة وتحمل عنوان "TOR" خلي بالك وكمان خلي بالك لو الطفل محمل برنامج VPN ".



وتابع عمرو صبحي :" قد يتم ابتزاز الأطفال والمراهقين بالصور الشخصية بعد اختراق الهواتف بعد دخول الأطفال والمراهقين على مواقع الدارك والديب ويب ".

وأكمل عمرو صبحي :" الإنترنت المظلم كارثي ويتم إدارة كل ما هو مشبوه من خلاله ولدينا إنترنت عميق " الديب ويب "، مضيفا:" الإنترنت المظلم يتسبب في كوارث وحوادث كثيرة ".