كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا
Err-1 ماذا يعني ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء؟
هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق
اليوم.. الزمالك يناقش ملفات ساخنة في جمعيته العمومية
جهود حكومية لتأمين السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان
وزير الخارجية الأمريكي: ازدهار سوريا رهن تعايشها السلمي مع جيرانها
كيفية التوبة من المعاصي؟.. بـ3 خطوات تخرج من ضيق الذنب ومصائبه
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
خلوا بالكم من هواتف الأبناء.. خبير أمن معلومات يوجه نصيحة مهمة للآباء

هاني حسين

كشف عمرو صبحي خبير امن وتكنولوجيا المعلومات، مخاطر الإنترنت المظلم "الدارك ويب" على المستخدمين .


وقال عمرو صبحي في حواره على قناة " المحور"، :" بقول لكل الأباء والامهات شوف موبايل ابنك وخلي بالك من امريين مهمين ".

وأضاف عمرو صبحي :" لو لقيت أيقونة على الهاتف على شكل البصلة وتحمل عنوان  "TOR" خلي بالك وكمان خلي بالك لو الطفل محمل برنامج VPN ".


وتابع عمرو صبحي :"  قد يتم ابتزاز الأطفال والمراهقين بالصور الشخصية بعد اختراق الهواتف بعد دخول الأطفال والمراهقين على مواقع الدارك والديب ويب ".

وأكمل  عمرو صبحي :" الإنترنت المظلم كارثي  ويتم إدارة كل ما هو مشبوه من خلاله ولدينا إنترنت عميق " الديب ويب "، مضيفا:" الإنترنت المظلم يتسبب في كوارث وحوادث كثيرة ".

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

