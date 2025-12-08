سمير غطاس: لم يصدر أي شيء رسمي عن استبعاد بلير من مجلس السلام بغزة

أكد سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات، أن توني بلير حتى الآن هو صاحب مشروع الهيئة الدولية لإدارة قطاع غزة مؤقتا وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي عن استبعاد بلير من مجلس السلام بغزة .

وقال سمير غطاس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" مجلس السلام في غزة يرأسه ترامب ومازال أعضاء هذا المجلس مجهولين ".

وتابع سمير غطاس :" حتى الآن لم تعلن غير اندونيسيا عن رغبتها في إرسال قوات للمشاركة في القوات الدولية المفترض تواجدها في غزة وحتى الآن لم نعلم قوام هذه القوات الدولية ".

وأكمل سمير غطاس :" معبر رفح من الجانب المصري مفتوح على مدار الساعة ولم يتم غلقه إطلاقا ".

ولفت سمير غطاس:" نتنياهو يعمل على فتح معبر رفح من غزة باتجاه مصر فقط وهذا أمر مرفوض لمصر ".

