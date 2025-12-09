عمرو الصيفي: عمار الشريعي كان متأثرا بطه حسين وتحديه للعمى.. وقدم تتر مسلسل الأيام وحقق نجاحا هائلا

قال المنتج عمرو الصيفي انه كانت هناك كيميا بين الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي وبين عمار الشريعي وجميع الاغاني التي قدمها نجحت ، وفي مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً " طلب عمار الشريعي من النجم عبد المنعم مدبولي ان يغني في إطار احداث المسلسل وكان غاضب في البداية وقفل في وشه السكة ، ولكن بعد ذلك قدم اغنية ونجحت جدا ، وهكذا استعراضات أعياد الطفولة والتي قدمها مدبولي من الحان عمار .

وتابع خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه كانت هناك كيميا بينهم حتي في مقطع صولوا باغنية مولد يا دنيا وهو من الحان كمال الطويل وكانت رؤية عمار هذا الصولو والذي رقص فيه مدبولي بالعصا.

ومن التترات القريبة من قلبه اجاب المنتج ان كل عمل قريب من قلبه وان تتر الايام للفنان احمد زكي وكان يقوم بدور طه حسين ومعاناته من العمي ، وان تجربته وهو كفيف قريبة من تجربة عميد الادب العربي ، وأقنعه وقتها الشاعر سيد حجاب بتلحين تتر مسلسل الايام للرائع احمد زكي.

وعن خبرته وتجربته اجاب ابنه مراد انه دائما كان ينقل لي تجاربه ويهتم بتعليمي وتثقيفي

كما كشفت عن كواليس أبرز أعماله الدرامية والموسيقية التصويرية لها، ومنها رافت الهجان، ارابيسك، العائلة وغيرها من الأعمال التي لا تزال حية حتى اليوم.