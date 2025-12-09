المقاولون العرب توقع اتفاقيتي تنفيذ مشروعات صرف صحي بالأردن

وقعت شركة المقاولون العرب اتفاقيتي تنفيذ مشروعات صرف صحي جنوب غرب عمّان مع وزارة المياه والري الأردنية.

وقع الاتفاقيتين المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري الأردني والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور د.م أحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة، والمهندس سفيان البطاينة أمين عام سلطة المياه، والمهندس عبد الحق أحمد الصاوي مدير فرع الشركة بالأردن، وعدد من ممثلي قطاع المياه في الأردن.

وتأتي الاتفاقيتين امتداداً للشراكة القوية بين شركة المقاولون العرب والحكومة الأردنية، ودعمًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط قطاع المياه 2023–2040.

وأشار وزير المياه والري أن الحكومة من خلال الوزارة وسلطة المياه تبذل أقصى جهودها لتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية الهادفة لتوفير الخدمة للمواطنين وفق أفضل المستويات موضحاً أن الحزمة الأولى والثانية ستشمل تنفيذ شبكات صرف صحي لخدمة أجزاء من مرج الحمام ولواء ناعور في مناطق جنوب غرب عمان بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 32 كيلو متر، وكذلك تنفيذ 5 كيلو مترات من الوصلات المنزلية وإعادة تأهيل 2 كيلو من خط ناقل وادي السير لتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق جنوب غرب عمان وتحسين المستوى البيئي انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة لتغطية معظم المناطق في المملكة بخدمات الصرف الصحي .

من جانبه أعرب المهندس أحمد العصار عن ترحيب الشركة بالتعاون مع الحكومة الأردنية، وعودة نشاط الشركة للأردن بعد حوالى عشرون عاما، مؤكدًا حرص الشركة على تنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالبرامج الزمنية، بما يعكس خبرتها الطويلة في الأردن منذ عام 1966.

وفي ختام مراسم التوقيع أكد الوزير شكره وتقديره لشركة المقاولون العرب على جهودها في تنفيذ مشروعات خدمية ونوعية في المملكة .