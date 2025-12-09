كوريا الجنوبية.. اندلاع حريق إثر انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن اندلاع حريق إثر انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية، وهي محطة لتوليد الطاقة الحرارية تقع في مقاطعة جنوب تشونغتشونغ (غرب البلاد)، وفقا لموقع كوريا تايمز.

وبحسب التقارير، تلقّت فرق الإطفاء بلاغًا عند الساعة 2:43 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، يفيد بسماع دوي انفجار ثم اندلاع ألسنة لهب داخل وحدات المحطة.

الإصابات والإخلاء السريع

أسفر الحادث عن إصابة عاملَين بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. واعتبرت الإصابة «غير مهددة للحياة»، وفقا لموقع كوريا تايمز.

كما تم إخلاء جميع العاملين داخل المحطة وفصلهم عن أماكن الخطر، فيما لم تُسجّل حتى الآن أي وفيات أو مفقودين.

التحقيقات ـ مسبّب الحادث

تشير السلطات إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز داخل المبنى، على ما يبدو في نظام IGCC (الدورة المركّبة لتوليد الطاقة)، وتحديدًا من أنابيب مرتبطة بعمليات التوليد.

كما أفيد أن نفس الوحدة سبق أن تعرضت لحريق في يناير 2023، ما قد يرفع أسئلة حول مدى كفاءة الصيانة ومعايير السلامة داخل المحطة.

السيطرة على الحريق وتأمين الموقع

تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق خلال نحو ساعة من الإبلاغ، بعد انتشار واسع للفرق والإمدادات.

وأغلقت الجهات المعنية محيط المحطة ونفّذت إجراءات إجلاء لضمان سلامة العمال، فيما باشرت التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الانفجار وتقييم الأضرار.

ولا يُعد حادث اليوم الأول من نوعه في محطات الطاقة في كوريا الجنوبية. ففي حوادث سابقة، شهدت محطات حرارية انهيارات وهياكل مدمّرة، ما أظهر هشاشة في بعض منشآت الطاقة ونقاط ضعف في إدارة السلامة.

ويأتي حادث محطة تايان للطاقة الحرارية بعد عدة حوادث سابقة مرتبطة بمحطات كهرباء وصناعات ضخمة في كوريا الجنوبية، ما يُعيد جدل معايير السلامة التشغيلية والتفتيش الدوري.

ويُنتظر أن تُعلن السلطات نتائج التحقيق قريبًا، وقد تقود إلى مراجعة شاملة لأنظمة الصيانة والسلامة في منشآت الطاقة.