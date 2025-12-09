قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. اندلاع حريق إثر انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية

انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية
انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية
القسم الخارجي

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن اندلاع حريق إثر انفجار في محطة تايان للطاقة الحرارية، وهي محطة لتوليد الطاقة الحرارية تقع في مقاطعة جنوب تشونغتشونغ (غرب البلاد)، وفقا لموقع كوريا تايمز.

وبحسب التقارير، تلقّت فرق الإطفاء بلاغًا عند الساعة 2:43 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، يفيد بسماع دوي انفجار ثم اندلاع ألسنة لهب داخل وحدات المحطة. 

الإصابات والإخلاء السريع

أسفر الحادث عن إصابة عاملَين بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. واعتبرت الإصابة «غير مهددة للحياة»، وفقا لموقع كوريا تايمز.

كما تم إخلاء جميع العاملين داخل المحطة وفصلهم عن أماكن الخطر، فيما لم تُسجّل حتى الآن أي وفيات أو مفقودين. 

التحقيقات ـ مسبّب الحادث

تشير السلطات إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز داخل المبنى، على ما يبدو في نظام IGCC (الدورة المركّبة لتوليد الطاقة)، وتحديدًا من أنابيب مرتبطة بعمليات التوليد. 

كما أفيد أن نفس الوحدة سبق أن تعرضت لحريق في يناير 2023، ما قد يرفع أسئلة حول مدى كفاءة الصيانة ومعايير السلامة داخل المحطة. 

السيطرة على الحريق وتأمين الموقع

تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق خلال نحو ساعة من الإبلاغ، بعد انتشار واسع للفرق والإمدادات. 

وأغلقت الجهات المعنية محيط المحطة ونفّذت إجراءات إجلاء لضمان سلامة العمال، فيما باشرت التحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الانفجار وتقييم الأضرار. 

ولا يُعد حادث اليوم الأول من نوعه في محطات الطاقة في كوريا الجنوبية. ففي حوادث سابقة، شهدت محطات حرارية انهيارات وهياكل مدمّرة، ما أظهر هشاشة في بعض منشآت الطاقة ونقاط ضعف في إدارة السلامة. 

ويأتي حادث محطة تايان للطاقة الحرارية بعد عدة حوادث سابقة مرتبطة بمحطات كهرباء وصناعات ضخمة في كوريا الجنوبية، ما يُعيد جدل معايير السلامة التشغيلية والتفتيش الدوري.

ويُنتظر أن تُعلن السلطات نتائج التحقيق قريبًا، وقد تقود إلى مراجعة شاملة لأنظمة الصيانة والسلامة في منشآت الطاقة.

