عايزين نحل الخلافات .. ماذا حدث لـ سيدة الزاوية على يد طليق ابنتها
الكرملين: المزاعم الأوروبية بأن بوتين يخطط لمهاجمة الناتو محض هراء
جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قبالة محافظة «آوموري» اليابانية

أ ش أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم، الثلاثاء، قبالة سواحل محافظة "آوموري"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا، مشيرة إلى أنه لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

يأتي هذا عقب يوم واحد من الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل محافظة "آوموري" وبلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة 30 شخصا على الأقل.

