زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب قبالة محافظة «آوموري» اليابانية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم، الثلاثاء، قبالة سواحل محافظة "آوموري"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا، مشيرة إلى أنه لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

يأتي هذا عقب يوم واحد من الزلزال العنيف الذي ضرب قبالة سواحل محافظة "آوموري" وبلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة 30 شخصا على الأقل.