قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي
تحطّم طائرة عسكرية روسية ضخمة في مقاطعة إيفانوفو ومصرع سبعة على متنها
حفل تكريم لـ الخطيب في جامعة هارفارد
المستشار الألماني: لسنا بحاجة إلى الأمريكيين لإنقاذ الديمقراطية في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولار يستقر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.. واليورو يرتفع قليلا

الدولار
الدولار
أ ش أ

 استقر الدولار الأمريكي، اليوم /الثلاثاء/، قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير لهذا العام، في حين ارتفع اليورو مقابل الدولار بدعم من ارتفاع الصادرات الألمانية.


وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تراجعاً طفيفا إلى 99.042 نقطة.


وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1645 دولار، بدعم من ارتفاع الصادرات الألمانية بنسبة 0.1% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، رغم انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين.


ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤكد الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتام اجتماعه، غدا /الأربعاء/، فيما تسعر العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي احتمالاً يقارب 90% لخفض الفائدة، وفق أداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "CME".


ورغم ذلك، يظل هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن توجهات التيسير النقدي خلال العام المقبل، خاصة مع احتمال الإعلان عن رئيس جديد للبنك المركزي الأمريكي قريبا.


وأشار محللو "ING" إلى أن هناك توقعات عالية بـ"خفض متشدد" في قرار لجنة السوق المفتوحة، مؤكدين أن انخفاض الدولار سيكون محدوداً قبل الاجتماع في ظل تقلب توقعات السوق بشأن المزيد من التيسير.


ومن المقرر أن يكون إصدار بيانات الوظائف الشاغرة (JOLTS) في وقت لاحق من الجلسة أهم البيانات الاقتصادية، إلا أن تأثيرها على مناقشات الفيدرالي سيكون محدوداً، كونها تعود لشهر أكتوبر الماضي.
 

استقر الدولار الأمريكي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفع اليورو دعم من ارتفاع الصادرات الألمانية أداء العملة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

امطار

طقس متقلب يضرب هذه المحافظات .. الإسكندرية ترفع درجات الاستعدادات لسقوط الأمطار .. انتشار فرق الطوارئ بمطروح

ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك

تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن والمكسيك.. وهذا تأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل الأمريكي

إيران

التوتر الإيراني الخليجي.. تصعيد يهدد أمن المنطقة والقانون الدولي يدخل على الخط

بالصور

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

تريند التاكو المصري .. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟

تريند التاكو المصري.. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟
تريند التاكو المصري.. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟
تريند التاكو المصري.. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

عمرو مرموش
عمرو مرموش
عمرو مرموش

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد