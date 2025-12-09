الدولار يستقر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.. واليورو يرتفع قليلا

استقر الدولار الأمريكي، اليوم /الثلاثاء/، قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير لهذا العام، في حين ارتفع اليورو مقابل الدولار بدعم من ارتفاع الصادرات الألمانية.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تراجعاً طفيفا إلى 99.042 نقطة.



وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1645 دولار، بدعم من ارتفاع الصادرات الألمانية بنسبة 0.1% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، رغم انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤكد الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتام اجتماعه، غدا /الأربعاء/، فيما تسعر العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي احتمالاً يقارب 90% لخفض الفائدة، وفق أداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "CME".



ورغم ذلك، يظل هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن توجهات التيسير النقدي خلال العام المقبل، خاصة مع احتمال الإعلان عن رئيس جديد للبنك المركزي الأمريكي قريبا.



وأشار محللو "ING" إلى أن هناك توقعات عالية بـ"خفض متشدد" في قرار لجنة السوق المفتوحة، مؤكدين أن انخفاض الدولار سيكون محدوداً قبل الاجتماع في ظل تقلب توقعات السوق بشأن المزيد من التيسير.



ومن المقرر أن يكون إصدار بيانات الوظائف الشاغرة (JOLTS) في وقت لاحق من الجلسة أهم البيانات الاقتصادية، إلا أن تأثيرها على مناقشات الفيدرالي سيكون محدوداً، كونها تعود لشهر أكتوبر الماضي.

