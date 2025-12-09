القبض على المتهم بسحل سيدة لسرقة حقيبتها في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" مما تسبب فى سقوطها أرضاً بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى، تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبتها الخاصة وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية ودفعها مما أدى لسقوطها أرضاً أثناء سيرها بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسرقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





