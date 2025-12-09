الخارجية تسهّل نقل مواطن مصري من الكويت لديه ظروف طبية خاصة

نجحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والقنصلية المصرية بالكويت، في تسهيل إجراءات نقل مواطن مصري من دولة الكويت لديه ظروف طبية خاصة الى أرض الوطن، وترتيب رعاية طبية لائقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التقدير الى كافة السلطات الكويتية التي يسرت عملية نقل المواطن الى مصر.

وتعاود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج التأكيد على دورها الأساسي في رعاية المواطنين المصريين بالخارج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للإمكانيات المتاحة، وفى إطار تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات المصرية المنتشرة في جميع دول العالم.