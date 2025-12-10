أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 10-12-2025

يحرص المواطنون ومربو الدواجن على متابعة أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية والميزانيات المنزلية.

ويأتي هذا التقرير ليقدم تحديثًا دقيقًا لأسعار المنتجات المختلفة اليوم الاربعاء 10-12-2025، مع رصد التغيرات الطفيفة في الأسعار ومؤشرات السوق لضمان معرفة المستهلك بأحدث الأسعار قبل الشراء.



أسعار الفراخ اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الاربعاء، عند 61 جنيهًا داخل سوق الجملة، في حين تراوح سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق بين 58 و59 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ الساسو:

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة اليوم حوالي 72 جنيهًا، بينما ارتفع للمستهلك داخل محال التجزئة ليصل إلى نحو 73 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفراخ البلدي:

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم، نحو 110 جنيه داخل سوق الجملة، فيما ارتفع سعر البيع للمستهلك في محال التجزئة ليصل إلى حوالي 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه:

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ومحال التجزئة بين 180 و200 جنيهات للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 10-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 102-107 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 100-105 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 115-120 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 11 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 50 جنيها