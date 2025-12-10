قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

جلسة نقاشية حول دعم صادرات الأغذية الزراعية بفعاليات معرض فوود أفريكا

ولاء عبد الكريم

انطلقت الجلسة النقاشية الثالثة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من معرض الأغذية والمشروبات فوود أفريكا، الذي افتُتح بحضور رسمي رفيع، وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. وجاءت الجلسة بعنوان "تعزيز صادرات الأغذية الزراعية: الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد الذكية".

ناقشت الجلسة آليات تطوير منظومة التصدير الزراعي والغذائي، مع التركيز على تحسين الخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز سلاسل الإمداد الذكية، إلى جانب التوجه نحو استخدام حلول تعبئة وتغليف مستدامة. وطرح المتحدثون رؤى تدعم نمو الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأكد المشاركون أهمية الارتقاء بتنافسية الصادرات المصرية عبر تبني لوجستيات أكثر تطورًا، وتسهيل حركة التجارة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مسارات جديدة للتبادل التجاري داخل القارة الأفريقية. كما شددوا على أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا محوريًا في الإنتاج والتسويق، وأن الطفرة التي يشهدها قطاعا الزراعة والتصدير ترتبط بتقدم كبير في التكنولوجيا الزراعية، وزيادة الرقعة المزروعة، وتمديد مواسم الحصاد.

وأشار المتحدثون إلى التحول النوعي الذي يشهده قطاع الشحن والمتابعة الرقمية للشحنات، والذي أتاح التواصل اللحظي مع الأسواق العالمية، إلى جانب التطورات المرتقبة مع بدء تطبيق منظومة UCR الشهر المقبل، بما يمكّن من ربط الأنظمة الذكية الخاصة بالشحن مع الجهات الحكومية والموانئ بصورة موحدة وأكثر كفاءة.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من المتخصصين في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إلى جانب ممثلي الجهات المنظمة للمعرض، وسط تفاعل واسع مع محاور النقاش التي ركزت على مستقبل الصادرات المصرية وفرصها في الأسواق الإقليمية والدولية.

