جلسة نقاشية حول دعم صادرات الأغذية الزراعية بفعاليات معرض فوود أفريكا

انطلقت الجلسة النقاشية الثالثة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من معرض الأغذية والمشروبات فوود أفريكا، الذي افتُتح بحضور رسمي رفيع، وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. وجاءت الجلسة بعنوان "تعزيز صادرات الأغذية الزراعية: الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد الذكية".

ناقشت الجلسة آليات تطوير منظومة التصدير الزراعي والغذائي، مع التركيز على تحسين الخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز سلاسل الإمداد الذكية، إلى جانب التوجه نحو استخدام حلول تعبئة وتغليف مستدامة. وطرح المتحدثون رؤى تدعم نمو الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على الوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأكد المشاركون أهمية الارتقاء بتنافسية الصادرات المصرية عبر تبني لوجستيات أكثر تطورًا، وتسهيل حركة التجارة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مسارات جديدة للتبادل التجاري داخل القارة الأفريقية. كما شددوا على أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا محوريًا في الإنتاج والتسويق، وأن الطفرة التي يشهدها قطاعا الزراعة والتصدير ترتبط بتقدم كبير في التكنولوجيا الزراعية، وزيادة الرقعة المزروعة، وتمديد مواسم الحصاد.

وأشار المتحدثون إلى التحول النوعي الذي يشهده قطاع الشحن والمتابعة الرقمية للشحنات، والذي أتاح التواصل اللحظي مع الأسواق العالمية، إلى جانب التطورات المرتقبة مع بدء تطبيق منظومة UCR الشهر المقبل، بما يمكّن من ربط الأنظمة الذكية الخاصة بالشحن مع الجهات الحكومية والموانئ بصورة موحدة وأكثر كفاءة.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من المتخصصين في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إلى جانب ممثلي الجهات المنظمة للمعرض، وسط تفاعل واسع مع محاور النقاش التي ركزت على مستقبل الصادرات المصرية وفرصها في الأسواق الإقليمية والدولية.