أخبار البلد

القومي للمرأة يعلن نتيجة المسابقة البحثية "مناهضة العنف بوسائل التكنولوجيا"

أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للمرأة اسماء الفائزين في المسابقة الطلابية البحثية حول "مناهضة العنف الذى تيسره وسائل التكنولوجيا" بعشر جامعات مصرية، جاء ذلك ضمن فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات الذى نظمه المجلس اليوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

 وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائب رئيسة المجلس، وعبير ابو العلا مدير إدارة البحوث والدراسات بالمجلس،  والدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومسئول وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والاستاذة منى سالم والاستاذة المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

ووجهت الدكتورة نسرين البغدادي الشكر لجميع القائمين على تنظيم المسابقة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤكدة أهمية إعداد جيل واعٍ ومهتم بقضايا المرأة، وتعزيز قدرات الطلاب في منهجيات البحث العلمي القائم على الأمانة العلمية والاعتماد السليم على الذكاء الاصطناعي والمراجع الموثوقة، كما شددت على ضرورة دعم الإبداع والربط بين المفاهيم المختلفة باعتباره أساسًا لبناء أجيال علمية واعية.

من جانبها، أوضحت عبير أبو العلا، أنه تم التواصل مع منسقي وحدات مناهضة العنف بالجامعات وتم استلام ٨٦ بحثًا، فاز منها ١٢ بحثًا، فضلًا عن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي والدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس .

وقامت الدكتورة نسرين البغدادي بتسليم شهادات التقدير للفائزين في المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول كل من: إبراهيم محمد، هدير خالد، ماري ليشع، ومارينا عماد من جامعة عين شمس، ودنيا خالد وملك خالد من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وروان السيد من جامعة الإسكندرية، وفرح نبيل من جامعة قنا، ومنة الله السيد ودعاء يوسف من جامعة بنها. كما حصل على المركز الثاني كل من: ميار محمد من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وآية دكتور نصر من جامعة قنا، ومنة الله حامد من جامعة الفيوم، وأماني أسامة من جامعة أسوان.

