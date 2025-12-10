نجوم العراق يطالبون الجماهير بالمساندة الكاملة أمام الأردن ونسيان هزيمة الجزائر

طالب نجوم منتخب العراق جماهيرهم بمساندة المنتخب خلال مباريات الدور الثانى فى بطولة كأس العرب وعدم التأثر بالخسارة الأخيرة التى تعرض لها منتخب العراق امام الجزائر فى الجولة الثالثة والأخيرة فى كأس العرب المقامة حاليا فى قطر .

وخسر منتخب العراق 0-2 أمام نظيره الجزائري، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة و الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الجزائر الذى تصدر المجموعة .

رسالة أبطال العراق

وأوضح نجم منتخب العراق ميثم جبار، أن منتخب الجزائر واحد من المنتخبات الكبري على المستوى العربى والافريقيى ويمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وحاولنا تحقيق نتيجة ايجابية لتحقيق العلامة الكاملة وقد طوينا صفحة هذه المباراة، ونركز الآن على التحدي المقبل.

وأضاف فى رسالته للجماهير العراقية قائلا: “ندعو الجماهير والإعلام العراقي إلى الاستمرار بالدعم من أجل مواصلة المنافسة”.

من جانبه قال زيد إسماعيل: " الخسارة كانت طبيعية في ظل النقص العددي بعد طرد اللاعب حسين علي ".

ووعد اسماعيل جماهير منتخب العراق بتحقيق نتيجة ايجابية فى المباريات القادمة وتحديدا بداية من مباراة الاردن فى دور الثمانية .