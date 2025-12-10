تجهيزات متكاملة تواكب المعايير العالمية.. مشروع سياحي جديد بالبحر الأحمر

أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات نوعية تستهدف رفع جودة الخدمات السياحية ودعم قدرة القطاع على استيعاب النمو المتزايد فى حركة الزائرين.



وشدّد المحافظ - خلال تفقده اليوم /الثلاثاء/ يرافقه خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة الجاري استكمال الأعمال بها تمهيدًا لافتتاحها قريبًا - على أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تُجسّد رؤية القيادة السياسية للارتقاء بالمقومات السياحية، وتقديم نموذج حديث يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وداعمًا رئيسيًا لقطاعات التنمية.



وتأتي الزيارة ضمن متابعة المشروعات التى تُسهم في تعزيز البنية السياحية للمحافظة ودعم المقاصد الجديدة.



وأكد المحافظ - وفقا لبيان - أن المشروع الذى تمت متابعته اليوم يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية؛ بما يتضمنه من تصميمات عصرية وتجهيزات متكاملة تواكب المعايير العالمية؛ وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استقبال مزيد من الزائرين ويدعم توجهات الدولة نحو تنشيط السياحة الدولية والداخلية.

وأضاف أن الغردقة تشهد خلال الفترة الأخيرة حركة تطوير واسعة فى مختلف قطاعات السياحة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتحسين البنية الخدمية ورفع كفاءة المرافق بالشواطئ والطرق والممشى السياحي.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة جاذبة وآمنة للسائحين، ودعم مكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي يتصدر اختيارات الأسواق الدولية..مشيدا بما تشهده الغردقة من طفرة سياحية واضحة، مؤكدًا أنها أصبحت مقصدًا عالميًا يحظى بثقة الأسواق الدولية بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة وتطوير مستمر للبنية السياحية.. مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة تُعزّز مكانة المدينة كواجهة مفضلة للسائحين، وتُجسّد نجاح الدولة فى تقديم نموذج متقدم للسياحة الشاطئية والترفيهية.