رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
المصري عباس الجمل يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025
تجهيزات متكاملة تواكب المعايير العالمية.. مشروع سياحي جديد بالبحر الأحمر

 أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات نوعية تستهدف رفع جودة الخدمات السياحية ودعم قدرة القطاع على استيعاب النمو المتزايد فى حركة الزائرين.

 
وشدّد المحافظ - خلال تفقده اليوم /الثلاثاء/ يرافقه خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة الجاري استكمال الأعمال بها تمهيدًا لافتتاحها قريبًا - على أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تُجسّد رؤية القيادة السياسية للارتقاء بالمقومات السياحية، وتقديم نموذج حديث يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وداعمًا رئيسيًا لقطاعات التنمية.
 

وتأتي الزيارة ضمن متابعة المشروعات التى تُسهم في تعزيز البنية السياحية للمحافظة ودعم المقاصد الجديدة.


وأكد المحافظ - وفقا لبيان - أن المشروع الذى تمت متابعته اليوم يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية؛ بما يتضمنه من تصميمات عصرية وتجهيزات متكاملة تواكب المعايير العالمية؛ وهو ما يعزز قدرة المحافظة على استقبال مزيد من الزائرين ويدعم توجهات الدولة نحو تنشيط السياحة الدولية والداخلية.
وأضاف أن الغردقة تشهد خلال الفترة الأخيرة حركة تطوير واسعة فى مختلف قطاعات السياحة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتحسين البنية الخدمية ورفع كفاءة المرافق بالشواطئ والطرق والممشى السياحي. 
وأكد المحافظ أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة جاذبة وآمنة للسائحين، ودعم مكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي يتصدر اختيارات الأسواق الدولية..مشيدا بما تشهده الغردقة من طفرة سياحية واضحة، مؤكدًا أنها أصبحت مقصدًا عالميًا يحظى بثقة الأسواق الدولية بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة وتطوير مستمر للبنية السياحية.. مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة تُعزّز مكانة المدينة كواجهة مفضلة للسائحين، وتُجسّد نجاح الدولة فى تقديم نموذج متقدم للسياحة الشاطئية والترفيهية.

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

أرشيفية

أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة

نصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء

الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار

الحج السياحي

بالأرقام.. تعرف على مقرات بعثة الحج السياحي في مكة والمدينة

مدبولي

رئيس الوزراء يلتقي رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة شيفرون

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

