قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها
ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضع تدعيم الدفاع على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأزمة التي يعانيها الفريق بعد رحيل المغربي صلاح مصدق وفسخ عقده بالتراضي، فضلًا عن إصابة المدافع الشاب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي حرمه من الظهور هذا الموسم وقلص الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

دراسة عدة أسماء محلية أبرزها هادي رياض

وبدأت إدارة الزمالك في دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتعزيز الخط الخلفي، ويأتي في مقدمتهم هادي رياض مدافع بتروجت، الذي يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي يرى أنه يمثل إضافة فنية قوية حال إتمام التعاقد معه.

ورغم جاهزية النادي لبدء المفاوضات، إلا أن الإدارة فضلت تأجيل الحسم لحين إنهاء أزمة القيد المتعلقة بست قضايا منظورة، وسط مخاوف من صدور قرارات جديدة من "فيفا" قد تُعقّد الموقف.

تخطيط لإعادة التوازن رغم الأزمة المالية

ويبحث الزمالك عن تعزيز مركز قلب الدفاع في يناير لسد النواقص داخل الفريق، رغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي. 

ويشهد هذا الملف توافقًا كاملًا داخل مجلس الإدارة، بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، الذي وضع خطة واضحة لإعادة التوازن للفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك حسام عبدالمجيد صلاح مصدق جون إدوارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

عوض تاج الدين

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

محمد صلاح

عرض سعودي مغر.. هل تتحقق نبوءة ليلى عبداللطيف عن مصير محمد صلاح؟

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

ناصر منسي

قرار من جهاز الزمالك بشأن مشاركة ناصر منسي أمام حرس الحدود

بيراميدز

بيراميدز يواصل الاستعداد لمواجهة فلامنجو بكأس الأنتركونتيننتال

الزمالك

الزمالك يتحرك لتسويق ثنائي الفريق استعدادًا للانتقالات الشتوية

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

فيديو

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد