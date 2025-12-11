الزمالك يضع تدعيم الدفاع على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي

يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأزمة التي يعانيها الفريق بعد رحيل المغربي صلاح مصدق وفسخ عقده بالتراضي، فضلًا عن إصابة المدافع الشاب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي حرمه من الظهور هذا الموسم وقلص الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

دراسة عدة أسماء محلية أبرزها هادي رياض

وبدأت إدارة الزمالك في دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتعزيز الخط الخلفي، ويأتي في مقدمتهم هادي رياض مدافع بتروجت، الذي يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي يرى أنه يمثل إضافة فنية قوية حال إتمام التعاقد معه.

ورغم جاهزية النادي لبدء المفاوضات، إلا أن الإدارة فضلت تأجيل الحسم لحين إنهاء أزمة القيد المتعلقة بست قضايا منظورة، وسط مخاوف من صدور قرارات جديدة من "فيفا" قد تُعقّد الموقف.

تخطيط لإعادة التوازن رغم الأزمة المالية

ويبحث الزمالك عن تعزيز مركز قلب الدفاع في يناير لسد النواقص داخل الفريق، رغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

ويشهد هذا الملف توافقًا كاملًا داخل مجلس الإدارة، بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، الذي وضع خطة واضحة لإعادة التوازن للفريق خلال الفترة المقبلة.