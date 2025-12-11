الرئيس الكوبي: احتجاز أمريكا لناقلة نفط قبالة فنزويلا قرصنة وتصعيد للعدوان

أدانت كوبا احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، واصفة الخطوة بأنها قرصنة.



وكتب الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن بلاده "تدين بشدة الهجوم على ناقلة نفط في البحر الكاريبي الذي نفذه الجيش الأمريكي".

وعبّر عن "الدعم الكامل للحكومة الفنزويلية"، واصفا العملية بأنها "عمل قرصنة وانتهاك للقانون الدولي وتصعيد للعدوان ضد دولة شقيقة".



وكانت بلومبرج قد نقلت في وقت سابق عن مصادر أن الجيش الأمريكي اعترض واحتجز ناقلة نفط قرب الساحل الفنزويلي .. مشيرة إلى أن السفينة مدرجة على لائحة العقوبات، وأن هذه الخطوة "تمثل تصعيدًا خطيرًا بين البلدين".



وأضاف التقرير أن احتجاز الناقلة قد يعقّد صادرات النفط الفنزويلية، إذ قد تتردد شركات الشحن الأخرى في تحميل الخام من هناك.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، مصادرة القوات الأمريكية لناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.

