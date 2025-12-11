قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
عقب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
تعليم جنوب سيناء يحتفي بمهارات الجمباز ويكرّم التلاميذ المتفوقين بالتعاون مع تربل إس
عصابة بتوزع المخدرات بالعربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضع تدعيم الدفاع على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يضع نادي الزمالك ملف دعم خط الدفاع ضمن أولوياته الرئيسية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل معاناة الفريق من نقص عددي واضح بعد رحيل المغربي صلاح مصدق وفسخ عقده بالتراضي، إضافة إلى إصابة المدافع الشاب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، ما حرمه من تقديم الإضافة المنتظرة هذا الموسم.

دراسة عدة أسماء أبرزها هادي رياض

وبدأ مسئولو الزمالك في دراسة عدد من الأسماء المحلية المرشحة لدعم الخط الخلفي، ويأتي على رأسها هادي رياض مدافع بتروجت، الذي يحظى بإعجاب الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي يرى أنه سيكون إضافة قوية حال إتمام التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

تأجيل المفاوضات لحل أزمة القيد

ورغم جاهزية النادي للدخول في مفاوضات رسمية، إلا أن الإدارة قررت تأجيل الحسم مؤقتًا لحين الانتهاء من أزمة القيد المرتبطة بست قضايا، وسط تخوف داخلي من صدور قرارات جديدة من فيفا بشأن ملفات عالقة قد تعقد موقف النادي.

خطة شاملة لتدعيم الدفاع في يناير

ويخطط الزمالك لإبرام تدعيمات خلال شهر يناير لسد أوجه القصور، خصوصًا في مركز قلب الدفاع، رغم التحديات المالية التي يواجهها النادي. ويشهد هذا الملف توافقًا داخل مجلس الإدارة بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، الذي يعمل على وضع رؤية واضحة لإعادة التوازن إلى الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك نادي الزمالك صلاح مصدق هادي رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

احد المراكز المغلقة

الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل

الوزير شهد عمليات تسليم المستحقات

تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد