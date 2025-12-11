الزمالك يضع تدعيم الدفاع على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي

يضع نادي الزمالك ملف دعم خط الدفاع ضمن أولوياته الرئيسية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل معاناة الفريق من نقص عددي واضح بعد رحيل المغربي صلاح مصدق وفسخ عقده بالتراضي، إضافة إلى إصابة المدافع الشاب أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، ما حرمه من تقديم الإضافة المنتظرة هذا الموسم.

دراسة عدة أسماء أبرزها هادي رياض

وبدأ مسئولو الزمالك في دراسة عدد من الأسماء المحلية المرشحة لدعم الخط الخلفي، ويأتي على رأسها هادي رياض مدافع بتروجت، الذي يحظى بإعجاب الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، والذي يرى أنه سيكون إضافة قوية حال إتمام التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

تأجيل المفاوضات لحل أزمة القيد

ورغم جاهزية النادي للدخول في مفاوضات رسمية، إلا أن الإدارة قررت تأجيل الحسم مؤقتًا لحين الانتهاء من أزمة القيد المرتبطة بست قضايا، وسط تخوف داخلي من صدور قرارات جديدة من فيفا بشأن ملفات عالقة قد تعقد موقف النادي.

خطة شاملة لتدعيم الدفاع في يناير

ويخطط الزمالك لإبرام تدعيمات خلال شهر يناير لسد أوجه القصور، خصوصًا في مركز قلب الدفاع، رغم التحديات المالية التي يواجهها النادي. ويشهد هذا الملف توافقًا داخل مجلس الإدارة بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، الذي يعمل على وضع رؤية واضحة لإعادة التوازن إلى الفريق خلال المرحلة المقبلة.