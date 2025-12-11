أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي يمتلك المبادرة الاستراتيجية بالكامل في منطقة العمليات بأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال بوتين:" مستمرون في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف بوتين:" قواتنا تتقدم بثبات في كل الجبهات بأوكرانيا".

وفي وقت سابق، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي في موسكو 15 طائرة مسيرة أُطلقت من أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس بلدية العاصمة الروسية.

واتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بالتسبب في الأضرار التي تطول المنشآت المدنية داخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المنتشرة داخل المناطق السكنية هي المسئولة الأولى عن هذه الخسائر.