وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
أخبار العالم

الكرملين: بوتن لا يريد استعادة الاتحاد السوفييتي أو مهاجمة الناتو

بوتين
بوتين
محمد على

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن المزاعم الأوروبية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، يريد استعادة الاتحاد السوفييتي خاطئة، وأن المزاعم بأن بوتن يخطط لغزو دولة عضو في حلف شمال الأطلسي هي هراء مطلق.

وصرح الجنرال الروسي الأعلى، فاليري جيراسيموف، الثلاثاء، بأن قوات موسكو تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله في أوكرانيا ، وتستهدف القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ميرنوهراد.

وفي اجتماع قيادة مع ضباط من التجمع المركزي الذي يقاتل في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، قال جيراسيموف إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بهزيمة القوات الأوكرانية في ميرنوهراد، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها قبل الحرب حوالي 46000 نسمة وتقع شرق بوكروفسك.

وقال جيراسيموف، إن روسيا سيطرت على أكثر من 30 في المائة من مباني ميرنوهراد.

وتقول روسيا، التي تستخدم اسم الحقبة السوفيتية كراسنوارميسك للإشارة إلى بوكروفسك ، إنها سيطرت على المدينة بأكملها وأنها حاصرت أيضًا القوات الأوكرانية في ميرنوهراد، والتي يطلق عليها الروس ديميتروف.

 

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية

من ناحية أخرى ، تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز أن-22 في منطقة إيفانوفو شمال شرقي موسكو وعلى متنها سبعة من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت قناة فيستي التلفزيونية الحكومية اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع ، إن الطائرة العسكرية تحطمت أثناء رحلة تجريبية بعد أعمال الإصلاح.

وذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية ، أن سبعة أشخاص كانوا على متن الطائرة وقت الحادث، ولم يعرف ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: "تحطمت اليوم طائرة نقل عسكرية من طراز AN-22 في منطقة إيفانوفو أثناء رحلة تجريبية بعد الإصلاحات".

وأضافت أن "الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان".

