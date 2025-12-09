قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي
تحطّم طائرة عسكرية روسية ضخمة في مقاطعة إيفانوفو ومصرع سبعة على متنها
حفل تكريم لـ الخطيب في جامعة هارفارد
المستشار الألماني: لسنا بحاجة إلى الأمريكيين لإنقاذ الديمقراطية في أوروبا
أخبار العالم

تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار الأمريكية وسط ترقب لقرارات الفيدرالي

أ ش أ

شهدت صناديق أسواق النقد الأمريكية تدفقات ضخمة من الاستثمارات مؤخرا، في مؤشر على تحفظ المستثمرين وترقبهم لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وتعكس هذه التحركات رغبة الأسواق في الحفاظ على السيولة وتقليل المخاطر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية والمالية الراهنة، مع استمرار التركيز على أداء الاقتصاد الأمريكي وأسواق المال.

وبحسب بيانات LSEG Lipper، وهي شركة متخصصة في تتبع وتحليل صناديق الاستثمار حول العالم وتتبعها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، شهدت صناديق السوق النقدية الأمريكية تدفقات ضخمة بلغت نحو 104.75 مليار دولار، مسجلة بذلك أكبر صافي شراء أسبوعي منذ الخامس من نوفمبر.

في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأمريكية صافي تراجع بلغ 3.52 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار خروج الأموال من صناديق الأسهم متوسطة الحجم للأسبوع السابع على التوالي بقيمة 494.92 مليون دولار، كما سجلت صناديق الأسهم الصغيرة والكبيرة صافي تصريف بلغ 1.18 مليار دولار و476 مليون دولار على التوالي.

ورغم ذلك، حافظت صناديق الأسهم القطاعية على شعبيتها للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بقيمة 510 ملايين دولار، مع تسجيل صناديق الصناعات والمعادن الثمينة تدفقات بقيمة 510 ملايين دولار و293 مليون دولار على التوالي.

أما صناديق السندات الأمريكية، فقد جذبت استثمارات ضعيفة نسبيا بلغت 314 مليون دولار، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ الأول من أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن صناديق الديون قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الاستثماري وديون البلديات حققت تدفقات بقيمة 1.45 مليار دولار و737 مليون دولار على التوالي، بينما شهدت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي خروج بلغ 1.58 مليار دولار.

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

امطار

طقس متقلب يضرب هذه المحافظات .. الإسكندرية ترفع درجات الاستعدادات لسقوط الأمطار .. انتشار فرق الطوارئ بمطروح

ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك

تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن والمكسيك.. وهذا تأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل الأمريكي

إيران

التوتر الإيراني الخليجي.. تصعيد يهدد أمن المنطقة والقانون الدولي يدخل على الخط

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

تريند التاكو المصري .. كيف تحوّلت أكلة بسيطة إلى ظاهرة على السوشيال ميديا؟

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة خطيبة عمر مرموش من مركب في النيل

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

