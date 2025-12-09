بوتين: روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن دونباس أراض روسية وهذه حقيقة تاريخية.



وقال بوتين - خلال اجتماع لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان الروسي، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "نحن بكل تأكيد سوف نصل بهذه المسألة (العملية العسكرية الخاصة) إلى نهايتها المنطقية، إلى حين تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".



وأكد أن دونباس أراض روسية وهذه حقيقة تاريخية، قائلاً: "هذه الأراضي مهمة، إنها أراضينا التاريخية، بكل تأكيد. لقد تأسست روسيا بطريقة جعلت هذه (الأراضي) جزءا منها دائما".



وأشار إلى أن روسيا تحاول إنهاء الحرب التي بدأت بانقلاب في أوكرانيا وهي مضطرة إلى القيام بذلك بقوة السلاح، وقال: "نسعى لإنهاء هذه الحرب، ونجبر على ذلك بالقوة".



وتابع: "يجب أن ننطلق من الحقائق التي تحدث والتي كانت تحدث أثناء العمليات القتالية، هذا ما يجب أن ننطلق منه. يجب ألا تؤثر للإجراءات الشكلية على جوهر القرارات التي نتخذها لصالح رجالنا، الذين لا يدخرون أنفسهم ويحمون مصالح روسيا".



وفي السياق ذاته، أكد بوتين حول الذكاء الاصطناعي أن "روسيا لا يمكن أن تخسر الجيل الشاب من المواطنين، الذين بدلا من التفكير، سيضغطون على الأزرار"، مشيرًا إلى أن عدم استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي يعني خسارة كل ما هو عزيز علينا، لكن استخدامه دون تفكير قد يؤدي إلى النتيجة نفسها.



ولفت إلى أن "الاستخدام غير المدروس لإمكانات الذكاء الاصطناعي يهدد في النهاية بفقدان الهوية، وأنه لا يجوز أن ينقسم المجتمع إلى أشخاص يبتكرون شيئًا ما، وأشخاص لا يجيدون سوى الضغط على الأزرار".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستحرر دونباس ونوفوروسيا بجميع الأحوال سواء بالوسائل العسكرية أو بغير ذلك، وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي": "إما أن نحرر هذه الأراضي بالقوة، أو أن تغادرها القوات الأوكرانية وتتوقف عن قتل الناس".



وأضاف: "قلنا لأوكرانيا، وللقوات الأوكرانية على الفور: "الشعب لا يريد العيش معكم، لقد أجروا استفتاء وصوتوا للاستقلال. انسحبوا، ولن يكون هناك أي عمل عسكري. لا، إنهم يفضلون القتال. حسنا، لقد طفح الكيل الآن".

