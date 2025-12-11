كواشف إشعاعية. منتجات الطاقة الذرية للتحقق من معالجة الأغذية

عرض عدد من علماء هيئة الطاقة الذرية آخر المنتجات والمخرجات البحثية لعلماء الهيئة خلال مشاركتهم في مؤتمر ومعرض IRC EXPO

و تمثلت المنتجات في طفرات القمح "قمح خبز – طاقة 152 وقمح ديورم – طاقة 4" وهي طفرات أعلى إنتاجية من الطفرات التقليدية،

كما عرضوا الكواشف الإشعاعية التي تنقسم إلى الكواشف الإشعاعية اللونية وهي كواشف كيميائية يتغير لونها من الأصفر إلى الأحمر ثم البنفسجي عند التعرض للإشعاع، وتُستخدم للتحقق البصري من تعقيم المنتجات الطبية ومعالجة الأغذية بالإشعاع وفق المعايير الدولية.

وكذلك كواشف تشعيع الدم كواشف كيميائية يتغيّر لونها من الأصفر إلى الأحمر عند جرعات منخفضة، وتُستخدم على أكياس الدم للتحقق بصرياً من تعرضها لأشعة جاما أو أشعة إكس أثناء التشعيع.

كان الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زار جناح هيئة الطاقة الذرية على هامش فاعليات مؤتمر ومعرض IRC EXPO المقام في أرض المعارض بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبحضور لفيف من الوزراء.



وكان في استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية