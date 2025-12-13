أقل سعر دولار اليوم 13-12-2025

شهدت سعر أقل دولار أمام الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 13-12-2025 بدون تغيير في السوق الرسمية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وبلغ آخر تحديث مسجل لأقل سعر دولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع .

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وبحسب آخر تداول لأدني سعر دولار في موجاهة الجنيه منذ الخميس الماضي، وذلك في أحد البنوك الخاصة وهو بنك الإمارات دبي الوطني

ثبات الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي وذلك في مستهل تعاملات صباح اليوم داخل السوق الرسمية.

لماذا استقر الدولار

واعلن البنك المركزي أمس الخميس الماضي، تعطل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من الجمعة والسبت من كل أسبوع

وحالت إجازة البنوك عمليات التداول علي الدولار في الأسواق الرسمية خصوصا البنوك ومكاتب الصرافة.

تداولات أمس

شهد سعر الدولار استقرارا في ختام تعاملات مساء أمس الجمعة ودون أي تغيير يذكر.

ثبات سعر الدولار

وأظهر سعر الدولار ثابتا أمام الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء الخميس.

تراجع طفيف

مع اغلاق العمل في البنوك أمس الخميس، فقد الدولار جزءا طفيفا من قيمته لم يجاوز 9 قروش في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه

الدولار في البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراءو 47.58 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،" البركة،أبوظبي التجاري،ميد بنك"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري اللعربي، المصري الخليجي"

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، نكست، التجاري الدولي CIB، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،HSBC،الإسكندرية،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول"

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك القاهرة، التنمية الصناعية.

حجم الودائع في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي إلي ما يقارب من 3 تريليونات جنيه بعد أن كانت 3.05 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد انخفضت الودائع تحت الطلب مسجلة 742.14 مليار جنيه في أكتوبر 2025 مقابل ما يقارب من 750 مليار جنيه.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام 35.311 مليار جنيه و قطاع الأعمال الخاص نحو 501.031 مليار جنيه و القطاع العائلي لنحو 205.916 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، وفقاً للمركزي.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.

وعلي سياق متصل ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

وبلغ إجمالي حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.