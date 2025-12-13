قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجم زد يكذب جهاز طولان: لست مصابا ونفسى أشارك فى أمم افريقيا
أحمد حسن يكشف أسباب غياب إمام عاشور وناصر ماهر عن كأس العرب
آيات كان يرددها النبي قبل النوم.. حصّن نفسك طوال الليل وداوم على قراءتها
الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
واشنطن تستعجل المرحلة الثانية في غزة.. و نشر قوة دولية الشهر المقبل
متى يعود الضخ الكامل في دسوق ومسير؟.. مياه كفر الشيخ تجيب
مهاجم محترف بكوريا .. الأهلي يفاوض ثنائي محترف بديلا عن نجم الأردن
أحمد السقا يوجه رسالة لإدارة ليفربول: احترموا محمد صلاح الأسطورة
علياء صبحي: رسالة بالغلط كانت وراء أغنية «يا ابن اللذينة».. فيديو
ياسمين عبد العزيز : لا أعرف القهر .. ومحبش الست الضعيفة
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 13-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهدت سعر أقل دولار أمام الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 13-12-2025 بدون تغيير في السوق الرسمية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وبلغ آخر تحديث مسجل لأقل سعر دولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية نحو  47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وبحسب آخر تداول لأدني سعر دولار في موجاهة الجنيه منذ الخميس الماضي، وذلك في أحد البنوك الخاصة وهو  بنك الإمارات دبي الوطني

ثبات الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي وذلك في مستهل تعاملات صباح اليوم داخل السوق الرسمية.

لماذا استقر الدولار

واعلن البنك المركزي أمس الخميس الماضي، تعطل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من الجمعة والسبت من كل أسبوع

وحالت إجازة البنوك عمليات التداول علي الدولار في الأسواق الرسمية خصوصا البنوك ومكاتب الصرافة.

تداولات أمس 

شهد سعر الدولار استقرارا في ختام تعاملات مساء أمس الجمعة  ودون أي تغيير يذكر.

ثبات سعر الدولار

وأظهر سعر الدولار ثابتا أمام الجنيه بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية مساء الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تراجع طفيف

مع اغلاق العمل في البنوك أمس الخميس، فقد الدولار جزءا طفيفا من قيمته  لم يجاوز 9 قروش في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه 

الدولار في البنك المركزي

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراءو 47.58 جنيه للبيع

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،" البركة،أبوظبي التجاري،ميد بنك"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري اللعربي، المصري الخليجي"

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، نكست، التجاري الدولي CIB، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،HSBC،الإسكندرية،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك القاهرة، التنمية الصناعية.

البنك المركزي

حجم الودائع في البنوك

اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي إلي ما يقارب من 3 تريليونات جنيه بعد أن كانت 3.05 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد انخفضت الودائع تحت الطلب مسجلة 742.14 مليار جنيه في أكتوبر 2025 مقابل ما يقارب من 750 مليار جنيه.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام 35.311 مليار جنيه و قطاع الأعمال الخاص نحو 501.031 مليار جنيه و القطاع العائلي لنحو 205.916 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، وفقاً للمركزي.

 وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.

وعلي سياق متصل ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

وبلغ إجمالي حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنك المركزي أعلي سعر دولار اليوم الدولار والجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

ترشيحاتنا

الفنانة ملك أحمد زاهر

ملك احمد زاهر بطلة الحكاية الأولى من مسلسل أنا وهو وهم في رمضان 2026

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

فيلم إن غاب القط

علاقة توكسيك.. البرومو الرسمي لفيلم إن غاب القط

بالصور

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025..لا تتعجل فى أي خطوة

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد