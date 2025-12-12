عمرو أديب: الناس اللي جابت أرقام في البداية بانتخابات النواب مجبتهاش بالإعادة

علق الإعلامي عمرو أديب على الانتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهروب من المسؤولية ليس مقبولًا، وقال: «رئيس الوزراء بيتحاكم في إسرائيل وبيهرب منهم

وأضاف أديب: «مفيش حد يقولي إحنا مش متعلمين وفقراء، عيب تقولوا كده، شوفوا الهند وباكستان».

نتائج المرحلة الثانية

وتابع بشأن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات: «الناس اللي كانت جايبة أرقام في البداية، لما جات في الإعادة ما جابتش رقمها، وده زي عدد المعازيم في فرح ابنه، فيه واحد لو كان عامل عزومة كان عدد الحاضرين أكتر من الأصوات اللي أخدها».

المشهد السياسي في مصر

وقال الإعلامي عمرو أديب إن المشهد السياسي في مصر يختلف عن مفهوم الديمقراطية التقليدي، موضحًا أن ما يحدث في البلاد يمكن وصفه بـ"الانتخابات والأحزاب"، لكنه ليس ديمقراطية بمعناها الكامل.

