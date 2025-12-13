جامعة مطروح تشارك في مبادرة “مطروح الخير” بواحة سيوة

شاركت جامعة مطروح في فعاليات مبادرة مطروح الخير بقرى مدينة سيوة، بإشراف وتنظيم الأستاذ الدكتور أحمد محجوب عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، والدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وقدّمت القافلة مجموعة واسعة من الأنشطة المجانية والخدمات المتخصصة، بمشاركة كليات الزراعة، التمريض، التربية النوعية بجامعة مطروح، وبالتعاون مع الجامعة المصرية الصينية ممثلة في كليتي الطب البيطري والعلاج الطبيعي، بما يعكس دور الجامعة الوطني في خدمة المجتمع ودعم التنمية بالمناطق الحدودية.

وتضمّنت فعاليات القافلة تنظيم عدد من ورش العمل التعليمية والتثقيفية التي تستهدف رفع الوعي وتحسين المستوى المعرفي والخدمي للأهالي في مجالات صحية وزراعية وبيئية متعددة.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد محجوب أن الجامعة تحرص على دمج الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة المجتمع المحلي، من خلال تقديم استشارات فنية وخدمات تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة بقرى سيوة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن جهود الجامعة لتفعيل دورها المجتمعي داخل المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وأضاف سيادته أن التعاون مع الجامعة المصرية الصينية يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكات المؤسسية التي تدعم المحافظات الحدودية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر برامج ميدانية تجمع بين مختلف التخصصات العلمية والخدمية.

ياتى ذلك ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عمرو أحمد المصري القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، و