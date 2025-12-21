منتخب زيمبابوي يسعى لكسر نحس دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا

يستهل منتخب زيمبابوي مشواره في بطولة أمم أفريقيا بتحدي قوي حين يواجه نظيره الفراعنة مساء غد بمدينة اغادير في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثانية .

ويشارك منتخب زيمبابوي الملق بالمحاربون في كأس الأمم الأفريقية للمرة السادسة، ولم يسبق له تجاوز دور المجموعات منذ مشاركته الأولى في 2004، بل لعب 15 مباراة في المونديال الأفريقي، فاز في ثلاث، وتعادل في اثنتين، وخسر 10، لذا فأن هدفه الرئيسي هو عبور دور المجموعات وكسر النحاس في امم افريقيا

ولم يسبق لزيمبابوي الفوز في المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية بل تعادل مرة واحدة وخسر 4، وجاء تعادله الوحيد في انطلاقة المشوار أمام الجزائر بنتيجة 2 / 2 في نسخة 2017 بالجابون، بينما كان فوزه الوحيد في نسخة 2021 على غينيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت جميع انتصارات زيمبابوي الثلاثة في كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2 / 1، وجميعها في الجولة الأخيرة من الدور الأول، بينما لم تحافظ على شباكها نظيفة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويعول منتخب زيمبابوي على عدد من اللاعبين البارزين مثل نوليدج موسونا الذي يستعد ليكون أول لاعب في بلاده يشارك في أربع نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى الرباعي المتألق في التصفيات واشنطن أروبي، وجوردان زيمورا، وخاما بيليات، وأندرو رينومهولا.