مش كل دور يستاهل يتعمل .. رانيا فريد شوقي توضح سبب غيابها

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي سبب غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، مؤكدة اهتمامها باختيار الأدوار المعروضة.

وكتبت رانيا فريد شوقي على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "مع الوقت بقى اللي يهمني في أي عمل هو الإنسان اللي جوة الشخصية، مش كل دور يستاهل يتعمل، ومش كل ظهور له معنى، الهدوء في الاختيار اختيار مهني مش غياب".

أعمال رانيا فريد شوقي

وشاركت رانيا فريد شوقي في مسلسل “حسبة عمري” الذي عُرض في رمضان 2025، وناقش عددًا من القضايا الاجتماعية، بمشاركة نخبة من النجوم من بينهم روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل.



كما عادت رانيا فريد شوقي إلى خشبة المسرح من خلال مشاركتها في مسرحية “مش روميو وجوليت”، المعروضة على المسرح القومي، في تجربة مسرحية جديدة لاقت اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا، ويشاركها البطولة الفنان علي الحجار.



وكان آخر ظهور درامي لها من خلال مشاركتها في مسلسل “المداح” الجزء الثالث، إلى جانب عدد من النجوم، لتواصل بذلك حضورها المستمر في الدراما التلفزيونية والمسرح.