تونس تسعى لتجاوز عقبة ضربة البداية أمام أوغندا بأمم أفريقيا

يسعي المنتخب التونسي الي بداية مثالثة حين يواجه نظيره الأوغندي مساء غد في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب وتستمر حتي 18 ديسمبر.

وسيكون علي معلول الظهير الايسر السابق لفريق الأهلي محور تركيز الجماهير المصرية بجانب محمد علي بن رمضان في قائمة نسور قرطاج.

تاريخ المواجهات

التقي المنتخبان من قبل 4 مرات انتهت جميعها بانتصارات تونسية، ولا يتوقف التفوق عند هذا الحد بل أن المنتخب التونسي يتفوق تهديفيا أيضا بشكل كاسح حيث سجل لاعبوه 16 هدفا مقابل 1 أوغندي وحيد.

وعلى مستوى بطولة أمم أفريقيا التقى المنتخبان مرتين، كان الفوز حاضرا فيهما لصالح تونس، وذلك بنسختي 1962 و1978.

ظاهر سلبية لنسور قرطاج

يصطدم أبناء تونس بظاهرة سلبية وهي الفشل في الفوز خلال أول مباراة بالبطولة بخمس نسخ متتالية من أمم أفريقيا.

ويعود آخر انتصار لتونس في مباراة افتتاحية إلى 2013 عندما فاز المنتخب العربي على نظيره أنجولا 1 / صفر، لكن المنتخب خسر في نسختي 2021 ضد كل من مالي وناميبيا بنتيجة واحدة صفر / 1.

وكمدرب قاد الطرابلسي تونس في بطورتين سابقين في عامي 2012 و2013، ففي الأولى خرج من دور الثمانية، وفي الثانية لم يتأهل عن دور المجموعات. كما يحاول منتخب تونس التخلص من عقدة أخرى بدور المجموعات في أفريقيا وهي انه لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 9 مباريات بهذه المرحلة من البطولة بواقع 5 تعادلات و3 هزائم في 8 مباريات أخرى.

ويأمل المنتخب التونسي في الاستفادة من خبرات لاعبيه على غرار فرجاني ساسي ومحمد بن رمضان ومنتصر الطالبي وياسين مرياح ونعيم سليتي، والشباب مثل حنبعل المجبري من أجل الذهاب بعيدا في هذه البطولة.