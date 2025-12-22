أوسمين يقود أحلام نيجيريا في مسح أحزان غياب المونديال بأمم أفريقيا

يسعي المنتخب النيجيري لرسالة قوية عن رغبته في الفوز باللقب القاري حين يواجه نظيره تنزانيا في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا المقامه حاليا بالمغرب والتي تستمر حتي يناير المقبل

ويرغب لاعبو نيجيريا في مسح احزان عدم التاهل الي نهائيات كأس العالم2026 لصالح الكونغو ، في اسعاد جماهير بلادة ببطولة «الكان».

ويبحث النسور عن استعادة التاريخ والفوز باللقب الغائب منذ عام 2012 معتمدا علي نجومه فيكتور أوسمين، وأديمولا لوكمان، وكلاهما نال جائزة أفضل لاعب أفريقي من قبل، بالإضافة إلى أليكس إيوبي وبول أونواتشو وغيرهم.

وتبدو المهمة سهلة نظريا كون المنتخب التنزاني لم يسبق له تجاوز دور المجموعات في أي مشاركة سابقة، ومن ثم سيلعب فارق الخبرات دورا، وإن كان منتخب تنزانيا يتطلع بقيادة مدربه الجزائري عادل عمروش لأن تكون النسخة الحالية من البطولة خير إعداد للنسخة التي تشارك البلاد في استضافتها إلى جانب كينيا وأوغندا.

تاريخ المواجهات

والتقى المنتخبان بشكل عام 7 مرات من قبل حيث لم يسبق لمنتخب تنزانيا تحقيق أي انتصار، بواقع 4 انتصارات نيجيرية و3 تعادلات.

أما أحدث مواجهة بين المنتخبين فترجع إلى تصفيات نسخة 2017 بالجابون، حيث تعادلا صفر / صفر في دار السلام يوم 5 سبتمبر عام 2015، ثم فازت نيجيريا إيابا 1 / صفر يوم 3 سبتمبر من العام التالي، لكن بطاقة التأهل عن تلك المجموعة لم تكن لأي منهما حيث حصدها المنتخب المصري بذلك الوقت.

ويتضح فارق الخبرات بين المنتخبين في كون منتخب نيجيريا بطل سابق 3 مرات بين 21 مشاركة سابقة، ووصيف في 5 مرات أخرى، وأنهى مشواره بين الثلاثة الأوائل بشكل عام في 13 مناسبة من أصل آخر 15 بالبطولات الأفريقية.

ولم يسبق لمنتخب نيجيريا أن أقصي من دور المجموعات سوى مرتين في نسختي 1963 و1982.

أما منتخب تنزانيا فيشارك بالبطولة للمرة الرابعة تاريخيا، ولأول مرة يشارك هذا المنتخب في نسختين متتاليتين، ولعب إجمالا 10 مباريات خسر في 7 منها وتعادل في 3 ولم يحقق أي انتصار.

ويعول المنتخب قليل الخبرة، على إمكانية تألق بعض العناصر المميزة مثل سيمون موسوفا وفيصل سالوم، واللذان يتصدران قائمة الهدافين في التصفيات.

