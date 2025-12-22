مخرج مباراة مصر وزيمبابوي يعرض صور لاعبي زيمبابوي خلال عزف النشيد الوطني للفراعنة

شهدت مباراة منتخب مصر وزيمبابوي لقطة مثيرة للجدل قبل انطلاق اللقاء، بعدما قام مخرج المباراة بعرض صور لاعبي منتخب زيمبابوي على شاشات الملعب، وذلك أثناء عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وأثارت هذه الواقعة حالة من الجدل بين الجماهير والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث يُعد خطأً إخراجيًا غير معتاد في البطولات الكبرى، خاصة في لحظة رسمية تحظى باحترام خاص قبل انطلاق المباريات الدولية.

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف دون جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.



ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.



وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.

وأهدر إمام عاشور، الهدف الأول لمنتخب مصر، في الدقيقة 4 من عمر المباراة بعد تلقية تمريرة مميزة في من محمود تريزيجيه.

وكاد عمر مرموش معادلة النتيجة في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد تلقيه تمريرة من مصطفي محمد سددها أعلي مرمي زيمبابوي.

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10) .