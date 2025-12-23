قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نقابة المهندسين تكرم أبطال تحديثات طائرات إيرباص بشركة مصر للطيران

النبراوي يستقبل إبراهيم فتحي وأماني نوبي وطاقم الشركة
النبراوي يستقبل إبراهيم فتحي وأماني نوبي وطاقم الشركة
الديب أبوعلي

استقبلت نقابة المهندسين المصرية بمقرها العام، كوكبة من مهندسي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لتكريمهم على إنجازهم الاستثنائي المتمثل في إجراء تعديلات تقنية معقدة على أسطولي "مصر للطيران" و"إير كايرو" البالغ 43 طائرة في وقت قياسي لم يتجاوز 8 ساعات.

​شهد الحفل حضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس إبراهيم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندسة أماني نوبي، رئيس جمعية مهندسي الطائرات المصرية، والمهندس مبروك عامر، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، إلى جانب عدد من  قيادات النقابة وقطاع الطيران.

تحديثات طائرات إيرباص

وفي كلمته التي سبقت حفل التكريم، قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، إن ما حققه مهندسو شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ليس مجرد إنجاز فني، إنما رسالة ثقة في قدرة المهندس المصري على تطويع التكنولوجيا وتحقيق المستحيل تحت ضغط الوقت.

وأكد أن نقابة المهندسين تفتح أبوابها دائماً لتكريم هذه النماذج المشرفة التي ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، لاسيما وأن اختصار زمن التعديلات التقنية إلى 8 ساعات فقط يعكس مستوى عالمياً من الدقة والتدريب والاحترافية، ويؤكد أننا نمتلك ثروة بشرية هي الضمانة الحقيقية لريادة قطاع الطيران المدني المصري.

من جانبه علّق المهندس ابراهيم فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قائلا: أتوجه بالشكر لنقابة المهندسين على هذه اللفتة الكريمة، وأؤكد أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود فريق عمل مخلص في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تحدى الصعاب ونجح في إدارة الأزمة بكفاءة وسرعة ودقة.

وأشار: لقد كان التحدي كبيراً بتنفيذ هذه التعديلات على أسطول شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" بالتوازي وبكفاءة كاملة، ولكن مهندسينا أثبتوا مجدداً أنهم حائط الصد الأول لاستمرارية التشغيل وسلامة الأسطول، مشددا: نحن ملتزمون بمواصلة تطوير مهارات كوادرنا لدعم مكانة الشركة كمركز إقليمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف: "الملحمة التي حققها مهندسو مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية حازت إعجاب وإشادة شركة ايرباص العالمية وقامت بعرضها كنموذج مثالي يحتذى به في السرعة والدقة وحسن إدارة الأزمة، كما أشادت مختلف وسائل الإعلام العالمية والمحلية بما تحقق من إنجاز رفيع المستوى."

وفي ختام الحفل حرص المهندس طارق النبراوي والمهندس ابراهيم فتحي على تبادل درع نقابة المهندسين ودرع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وقام المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين ورئيس اتحاد المهندسين العرب بتكريم مهندسي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية المشاركين في تحديث النظام التقني لطائرات إيرباص (A320) والبالغ عددهم 16 مهندسا.

وتُعد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة الرائدة لـ الشركة القابضة لمصر للطيران، وهي مركز متكامل يقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات والمحركات ومكوناتها.

و​تتمتع الشركة بسجل حافل من الاعتمادات الدولية، وعلى رأسها اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، مما يتيح لها تقديم خدماتها لأكثر من 150 عميلاً من شركات الطيران العالمية. وتمتلك الشركة مجمعات عمرة متطورة وهناجر مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، مما يجعلها الذراع الفني القوي والمحرك الأساسي لصناعة النقل الجوي في المنطقة.

وتعتبر مهنة هندسة الطيران من اكثر المهن تعقيداً وينبغي إعداد كوادرها واختيارهم بعناية بالغة ويستمر تأهيل وتدريب مهندس الطيران لمدة تتجاوز خمس سنوات يحصل خلالها على دورات تدريبية مكثفة ويتم اعتماده لتقدم الخدمة الفنية لأحد طرازات لطائرات خلال هذه الفترة، ثم يتم اعتماده على مختلف الطرازات تباعاً طبقا لقدراته الفنية واحتياج الشركة.

نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية شركة مصر للطيران للصيانة شركة مصر للطيران مصر للطيران إير كايرو طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر اتحاد المهندسين العرب المهندس ابراهيم فتحي شركة ايرباص العالمية الشركة القابضة لمصر للطيران جمعية مهندسي الطائرات المصرية إيرباص طائرات إيرباص A320

سرطان البروستاتا
ندوة تثقيفية
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
