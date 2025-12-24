قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
برلمان

المؤتمر: عودة سفن الحاويات الكبرى لقناة السويس خطوة مهمة لاستعادة الريادة الملاحية عالميا

محمد الشعراوي

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن إعلان هيئة قناة السويس عودة سفن الحاويات الكبرى التابعة للخطوط الملاحية العالمية لعبور القناة، لأول مرة منذ عامين، يُعد خطوة بالغة الأهمية ورسالة ثقة قوية في قدرة القناة على استعادة مكانتها الريادية كممر ملاحي عالمي آمن ومستقر.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن عبور سفن الحاويات العملاقة، وعلى رأسها السفينة «CMA CGM JACQUES SAADE» ضمن قافلة الشمال، وسفينة «CMA CGM ADONIS» ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة التجارة العالمية، ويؤكد كفاءة الإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس للحفاظ على انتظام الملاحة وجذب الخطوط الملاحية الكبرى من جديد.

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن هذه العودة تمثل دلالة واضحة على تحسن مؤشرات الثقة في الممر الملاحي الأهم عالميًا، كما تعكس تقدير الشركات العالمية لما تتمتع به القناة من جاهزية فنية، وخدمات ملاحية متطورة، وقدرة على التعامل مع السفن العملاقة بأعلى مستويات الأمان.

 الانعكاسات الاقتصادية

وأضاف أن الانعكاسات الاقتصادية لهذه الخطوة ستكون إيجابية على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة إيرادات قناة السويس، ودعم موارد النقد الأجنبي، وتعزيز حركة التجارة العالمية عبر مصر، بما ينعكس على مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة تصريحه بالتأكيد على أن عودة سفن الحاويات الكبرى لعبور قناة السويس تمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات الوطنية، وتؤكد أن القناة ستظل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية، بفضل رؤية القيادة السياسية وجهود العاملين بهيئة قناة السويس.

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

محمد ثروت و احمد العوضي

رمضان 2026.. محمد ثروت يواصل تصوير علي كلاي

فيلم سفاح التجمع

القضية أمام النقض.. محامى أسرة "سفاح التجمع" يطالب بوقف فيلم أحمد الفيشاوى

الإعلامية راوية راشد

وفاة زوج الإعلامية راوية راشد

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

