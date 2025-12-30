قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يترأس الاجتماع الرابع والسبعين للمجلس الأعلى للثقافة ويُناقش مقترح تشكيل لجانه المتخصصة

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، الاجتماع الرابع والسبعين للمجلس، بحضور عدد من الأعضاء وممثلي القطاعات الثقافية المعنية، لمناقشة عدد من الآليات الهادفة إلى تطوير أداء لجان المجلس والارتقاء بمنظومة العمل الثقافي بما يتوافق مع المستجدات المحلية والدولية.

افتتح الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة (73)، ثم استعرض المجلس موضوعات مرتبطة بتطوير الأداء، وأبرزها مقترح تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي ودعم دور المجلس كمركز فكري ومرجعية أساسية للعمل الثقافي المصري.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الأسس والمعايير المنظمة لاختيار أعضاء اللجان في مختلف التخصصات الثقافية والفنية والفكرية، حيث وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بضرورة الالتزام التام بمواد لائحة المجلس الأعلى للثقافة، وما تتضمنه من ضوابط واضحة لضمان الكفاءة والتنوع والتوازن في تشكيل اللجان، وتحقيق الشفافية في تمثيل مختلف الخبرات.

وأكد وزير الثقافة أن المجلس الأعلى للثقافة يُعد العقل المفكر للحركة الثقافية المصرية، وأن تطوير بنيته التنظيمية وتفعيل لجانه يهدف إلى إطلاق طاقات جديدة للحوار والإبداع، ودعم دور مصر الثقافي عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مع الانفتاح على الأفكار التي تخدم المجتمع وتحافظ على الهوية الوطنية.

وشدد الوزير على أن تشكيل اللجان يجب أن يتسق مع رؤية وزارة الثقافة لإحداث حراك ثقافي جمعي ومؤثر، يعمل كأساس لتفعيل دور الثقافة في بناء الإنسان، وتعزيز الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية، معتبرًا الثقافة أحد المحاور الرئيسة في مشروع الدولة للتنمية الشاملة.

واتفق أعضاء المجلس على أن تكون اللجان متكاملة مع قطاعات وهيئات الوزارة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من طاقات المفكرين والمبدعين المصريين، وتحويل الرؤى والمقترحات إلى سياسات وبرامج ثقافية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال مناقشة مقترح تشكيل اللجان وفق الضوابط الواردة في اللائحة، ووضع تصور نهائي سيُعرض على جدول أعمال الجلسة القادمة لاعتماده، تمهيدًا للانطلاق في مرحلة جديدة من العمل الثقافي المنظم، وتعزيز دور المجلس الأعلى للثقافة كأحد أهم أذرع وزارة الثقافة في صياغة السياسات وبناء الوعي الثقافي.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة مقترح تشكيل لجان الأعلى للثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

صحفيو جريدة الفجر

صحفيو جريدة الفجر يبحثون عن حل لأزمة توقف صرف رواتبهم

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2025

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

بقرار من المشرف العام.. إنشاء مركز إعلامي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد