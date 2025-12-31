الأطباء البيطريين تعلن الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اعتماد الكشوف النهائية للأطباء البيطريين المرشحين لـ"انتخابات التجديد النصفي" لمجلس النقابة العامة، وكذلك مجلس نقابة قنا الفرعية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الأطباء البيطريين، وعلى اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بالقرار رقم 166 لسنة 1970، وبناءً على قرارات مجلس النقابة العامة الصادرة في اجتماعاته المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2025، و17 ديسمبر 2025، إلى جانب اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

وأكد مجلس النقابة العامة، خلال اجتماعه الأخير، اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، مع الالتزام بنشرها وإتاحتها للرأي العام من خلال المنصات الرسمية للنقابة، في إطار الحرص على الشفافية وانتظام العملية الانتخابية.