البيطريين تعلن رفع سن المتقدمين لمسابقة الـ 4500 طبيب إلى 35 عامًا

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين استمرار التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار التعاون المشترك بين النقابة ومؤسسات الدولة لدعم المنظومة البيطرية وتعظيم الاستفادة من الكوادر المؤهلة.

وقالت النقابة العامة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، تواصل مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بشأن تعديل شرط السن للمتقدمين لمسابقة التعاقد مع 4500 طبيب بيطري التي أعلنت عنها الوزارة مطلع هذا الأسبوع، ليصبح الحد الأقصى للسن 35 عامًا بدلًا من 30 عامًا.

وأكد المنشور، أن نقيب الأطباء البيطريين اتفق مع وزير الزراعة كذلك، "على منح أولوية للمتقدمين الحاصلين على تقدير عام “جيد”، بما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الأطباء البيطريين المؤهلين للمشاركة في دعم القطاعات المختلفة".

وأوضح المنشور، أن التعديل شمل منح أولوية نسبية للأطباء البيطريين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في بعض التخصصات، تقديرًا لما يمتلكونه من تأهيل علمي وخبرة بحثية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات داخل الجهات التابعة لوزارة الزراعة.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب مشروعة لجموع الأطباء البيطريين، ونتيجة مباشرة للتواصل المستمر والبنّاء مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الأطباء البيطريين، ويضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات المتاحة.

وتقدمت النقابة بخالص الشكر والتقدير لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هذه الاستجابة الإيجابية، مؤكدة استمرارها في متابعة كافة الملفات المتعلقة بمستقبل ومصالح الأطباء البيطريين، والعمل الدائم على نقل مطالبهم والتعبير عنها أمام الجهات المختصة.